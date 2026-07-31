En el año de 1956, el escritor de origen argentino Julio Cortazár, publica “Final del Juego”, una colección de cuentos entre los que se encuentra “Continuidad de los parques”, un cuento breve en el que sucede algo alucinante.

Partimos del entendido de que todo sucede en la ficción de Cortázar, comienza con la imagen de un viajero en un tren que retoma una novela, una ficción dentro de una ficción, situándonos en ese momento mental cuestionamos si nuestra vida misma es una ficción también; el cuento se sigue desarrollando de tal forma que se difumina el límite entre la ficción y la realidad del personaje. Interpreto el titulo “Continuidad de los parques” no de manera literal sino donde el parque es un paisaje mental que se mezcla con paisajes mentales de la “realidad” de la ficción y de la realidad “real”, y con el paisaje real, tanto del personaje como del lector. Una locura.

El dinero sigue a la cultura; la quiere comprar y ella huye

La ciudad de Guadalajara no es la única con problemas de inundaciones, agua sucia, calor extremo, ríos contaminados, ríos secuestrados y usados como drenaje, alto tráfico vehicular, embotellamientos, con fuertes contrastes entre el lujo y la pobreza. No es la única, pero si es la única con sus particularidades topográficas, geográficas, históricas, sociales y culturales que nos arrojan soluciones a los problemas que se presentan bajo estas circunstancias. Es una oportunidad para la ciudad misma de ser una ciudad hermosa y eficiente, generosa, consciente.

Desinstálate los googles que fuiste poniéndote o te pusieron, hay que desaprender un poquito para pensar en soluciones que vayan de acuerdo al tiempo, sin perder de vista que la finalidad de todo esto es lograr espacios con mayor calidad, lo cuál es la mejor forma de darnos valor como ser humano, como ciudadano. Si tu cuarto tiene las paredes sucias, píntalo, te sentirás mejor.

Y, ¿qué oferta inmobiliaria existe en Guadalajara? Departamentos de lujo que gentrifican la zona de “Las Colonias” donde apenas existió una identidad cultural que tuvo que ser desplazada a las colonias aledañas, como “La Moderna” y “Santa Terecita” y recientemente la zona del Parque “Agua Azul”. Recordando que Guadalajara existe dentro de la AMG (área metropolitana de Guadalajara), que incluye otros municipios; la oferta se amplía a vivienda de interés social repetitiva y cotos de vivienda unifamiliar en la periferia y departamentos de super lujo en Zapopan, sin mencionar como oferta a los asentamientos irregulares en “Cerro del 4”, “La floresta del Colli”, “La Ferro”, etc. Porque eso no se tiene que decir, ¿verdad? Pero vamos a abundar un poco en el fenómeno de la avenida Chapultepec.

El latido del corazón tiene dos movimientos: sístole y diástole. Un comportamiento fractal que se puede aplicar a otros aspectos de la vida; así los barrios. Hemos sido testigos de que zonas en efervescencia económica, cultural, de actividad social intensa, han devenido en barrios abandonados; así como barrios abandonados han evolucionado en barrios gentrificados, caros, sin identidad social ni cultural, donde abundan extranjeros, zonas de tolerancia global, barrios que son como un aeropuerto, siempre iguales, con un Starbucks en la esquina. Plusvalía (horrible palabra) seguida por desplazamiento y terminada en pérdida de identidad seguida por abandono.

Otra particularidad importantísima de la ciudad de Guadalajara es la existencia de arquitectura patrimonial, la pesadilla de los desarrolladores. Aunque en los últimos años ha sido más observado el tema de la demolición furtiva y cuidado del ambiente del perímetro histórico (solamente), se sigue perdiendo patrimonio artístico y ambiental.

La Aurora. Continuidad de los Parques

El primer loft: la fábrica convertida en vivienda

-The Factory- fue el estudio en Nueva York del artista pop Andy Warhol y el centro de sus actividades artísticas, sociales y cinematográficas desde 1964 hasta 1987. Originalmente ubicado en el 231 de East 47th Street, el primer estudio pasó a conocerse como la “Fábrica de Plata” porque sus paredes estaban pintadas de plata y cubiertas con papel de aluminio. La Fábrica se hizo conocida por su combinación distintiva de producción artística, cine experimental y música. Sirvió como punto de encuentro para un amplio círculo de artistas, músicos, escritores y personalidades underground —conocidos colectivamente como las superestrellas de Warhol— que contribuyeron a la reputación del estudio como uno de los centros creativos más influyentes de su época. (Párrafo tomado de Wikipedia).

Midtown Manhattan fue una zona industrial que a raíz del auge social se convirtió en una zona de vivienda vertical, pero muy importante, se edificó vivienda para renta, específicamente en el 231 de East 47 Street, un departamento renta aproximadamente 3,095 dólares, lo que para los estándares de la ciudad, no es considerado de lujo, sin embargo, la actividad cultural se ha desplazado al sur a barrios como Tribeca y Dimes Square, en el Lower East Side. Esto ocurrió por 2 factores, uno es que el precio de los alquileres en Chelsea y Midtown subieron mucho, empujando a las galerías y artistas a buscar espacios más accesibles, no sólo económicamente, ya que en promedio una renta en Dimes Square ronda los 5,000 dlls al mes; y este es el segundo factor, la disponibilidad y variedad de oferta inmobiliaria; ya que si bien la tipología arquitectónica mayormente es vertical, también a sido un cambio paulatino desde lo industrial.

El fenómeno se repite en casi todas las ciudades: en Londres, lo “chido” que estaba en Camden Town, se muda a Shoreditch, y despúes a Bethnal Green, en la ciudad de México, lo que pasaba en La Condesa, se fue a La Roma y ahora a Santa María de la Rivera. Los precios suben, el artista se va, pero también se van los abuelitos que vivían ahí desde hace años, las familias que daban identidad a los barrios.

Como antes he mencionado, antes de cortar un árbol en la periferia de la ciudad, esta debe crecer hacia adentro. Entonces deberíamos voltear a ver las pocas zonas industriales que tenemos dentro de la ciudad (que no son patrimoniales), pero para ejercer el derecho a la vivienda, no para gentrificarlas. La diferencia está en el producto inmobiliario que se desarrolle. Asequible significa alcanzable.

La Aurora. Continuidad de los Parques

La Aurora: espacio geográfico entre los parques “González Gallo” y “Agua Azul”

Aquí es donde el concepto de Continuidad de los Parques toma forma física y sentido literal. Tenemos en un radio de 1.5 km tres grandes parques desarticulados: El Dean (donde existe un vaso regulador), González Gallo y el Parque Agua Azul, donde existe un manantial que originalmente alimentaba al Rio San Juan de Dios (ahora entubado como drenaje). El agua de los manantiales se dirige a la red pública de agua, una solución “brillante” de los fundadores de la ciudad.

Sin embargo, la topografía no miente y tenemos que se presentan inundaciones en esta zona cada temporal. La oportunidad esta en el facto de que en la zona mayoritariamente existen bodegas, sin valor patrimonial exceptuando un par de agencias automotrices, los espacios públicos y edificios diseñados por Julio de la Peña (Condominio Guadalajara, Hotel Hilton, Biblioteca Pública del Estado, Plaza Juárez) y el teatro experimental diseñado por Erich Coufal y el puente de Salvador de Alba y Tremari que cruza la avenida González Gallo (similar al demolido y vuelto a construir burdamente en Alcalde y Maestros). A decir verdad, es mucho patrimonio artístico que se encuentra en deterioro, contrastado con bodegas y calles desoladas por las noches.

La Aurora. Continuidad de los Parques

Ya nos vamos acercando a la conclusión: Demoler las bodegas y desarrollar vivienda con un diseño urbano tal, que integre un vaso regulador–humedal, que siempre existió en este sitio.

El peligro es que se desarrolle bajo la inercia comercial actual, lo cual sería una catástrofe. Sería necesario unificar los terrenos y pensar en un proyecto integral con vivienda asequible, espacios comerciales, culturales y dejando que los fenómenos naturales tengan cabida, que se inunde lo que se debe inundar y considerarlo en el diseño arquitectónico.

La Aurora. Continuidad de los Parques

Referencia análoga: Barbican Centre de Londres

The Barbican Centre nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, emergiendo audazmente sobre un paisaje arrasado por las bombas. En la noche del 29 de diciembre de 1940, un devastador bombardeo alemán redujo a escombros gran parte de la zona de Cripplegate, en la Ciudad de Londres. En ese páramo humeante, entre calles destruidas de Moorgate a Aldersgate, germinó la semilla de un sueño urbano sin precedentes. Durante más de quince años, urbanistas y políticos debatieron qué hacer con aquellas 35 hectáreas en ruinas. Algunos imaginaban un distrito empresarial frío y sin residentes, pero otro bando vislumbraba algo radical: un nuevo barrio residencial en pleno centro financiero, una apuesta insólita para la época. Contra todo pronóstico, esta última visión ganó terreno – por apenas un voto de diferencia – en el Ayuntamiento de la Ciudad. Así se dio luz verde a un proyecto revolucionario que buscaba redefinir cómo vivimos en las ciudades, encargando a la firma arquitectónica de Chamberlin, Powell & Bon la tarea titánica de levantar una utopía moderna. (Párrafo tomado de AD Magazine).

La Aurora. Continuidad de los Parques

La transformación del área conocida como La Aurora en vivienda vertical es inminente. En nuestras manos tenemos la posibilidad de arruinarlo o hacerlo de forma consciente y por el bien común.

Elaboré un plan maestro para expresar la idea de esta simbiosis entre vivienda y ciclos naturales existentes. Imágenes adjuntas al texto.

¿Será posible esta utopía?

¿Te gustaría vivir ahí?

¿Departamentos de 50 metros cuadrados en un millón de pesos o menos?

Es posible.

Adjunto links sobre el tema:

LA AURORA CENTRO /// CONTINUIDAD DE LOS PARQUES – RRKKYYG

https://rrkkyyg.com/2026/05/22/la-aurora-centro-continuidad-de-los-parques/

Barbican, la historia detrás del edificio brutalista londinense | Architectural Digest

https://www.admagazine.com/articulos/the-barbican-centre-la-historia-detras-del-edificio-brutalista-mas-controversial-en-londres

MÁS ALLÁ DE TI - RRKKYYG [CONTINUIDAD DE LOS PARQUES - JULIO CORTÁZAR]

https://www.youtube.com/watch?v=pyjOIY3Varo

WEB: www.rrkkyyg.com