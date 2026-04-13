Nombra Frangie a Álvaro Orozco como director de Obras Públicas en Zapopan

El gobierno de Zapopan designó a Álvaro Orozco Gutiérrez como nuevo director de Obras Públicas e Infraestructura, en sustitución del encargado de despacho que ocupaba el cargo tras la salida del anterior titular.

El alcalde, Juan José Frangie Saade, informó que el nombramiento responde a su experiencia dentro de la dependencia, donde ha trabajado durante casi una década.

“Conoce a fondo la administración, tiene una gran capacidad técnica y un compromiso enorme con Zapopan. Por eso estoy convencido de que es la mejor persona para asumir este reto. Es un claro ejemplo de que en este Gobierno siempre hemos buscado impulsar nuestras fuerzas básicas y el talento que crece desde adentro”, detalló.

Hasta antes de su nombramiento, Orozco Gutiérrez se desempeñaba como jefe de la Unidad de Construcción en la misma dirección.

El nuevo director es ingeniero civil por la Universidad Latina de América y ha participado en proyectos como la renovación del Centro Histórico de Zapopan, la rehabilitación de infraestructura educativa del programa Escuelas con Estrella, así como obras de movilidad en colonias como Valle de los Molinos y Villa Fontana.

También cuenta con experiencia en el sector privado, donde trabajó entre 2012 y 2014, además de su trayectoria en el servicio público municipal. En la estructura interna, Alejandra Franco López fue designada como nueva jefa de la Unidad de Construcción.

El pasado 23 de marzo, Edwin Aguiar Escatel había sido nombrado encargado de despacho de la Dirección, tras la salida de Ismael Jáuregui Castañeda, quien actualmente encabeza el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.