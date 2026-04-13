Por lo menos un muerto y 6 heridos en choque múltiple en cabecera municipal de Tonalá

Poco antes del mediodía de este lunes 13 de abril, se suscitó una carambola en la que se vieron involucrados por lo menos cinco automotores, con saldo de un fallecido y seis lesionados.
El accidente ocurrió en la Avenida Tonalá y la Calle Revolución, en pleno centro del municipio antes señalado.
Un video en redes sociales muestra que una camioneta de modelo atrasado y de color tinto oscuro, se impacta a muy alta velocidad en contra de un Seat plateado, un Renault blanco, un taxi tipo Tsuru y una camioneta blanca que esperaban a que el semáforo en rojo cambiara al verde.
🚗💥 Así fue el aparatoso accidente que terminó en tragedia en Tonalá— TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) April 13, 2026
Las imágenes muestran el choque múltiple ocurrido en avenida Tonalá y Revolución, en la colonia Francisco Villa donde varios vehículos se vieron involucrados.
El saldo fue de una persona sin vida y seis… pic.twitter.com/xk7FRiLpPI
Por la manera en que se dio el percance es posible pensar que el vehículo causante, el cual portaba las placas JRE 1510, se quedó sin frenos, tras ir a una velocidad superior a los límites establecidos para la zona; sin embargo, será el Ministerio Público la autoridad que determiné la causa del accidente, mediante las diligencias y peritajes correspondientes.
Personal de Servicios Médicos Municipales, de Protección Civil y Bomberos y, de Movilidad Tonalá y de la policía del municipio, se presentaron a dar apoyo a los involucrados, pero ya había muerto un hombre de unos 55 años de edad, quien iba como copiloto en el Seat plateado, el cual tiene la matrícula JPV 060-A.
De los seis lesionados se dice que uno está grave, otro regular y cuatro presentaron heridas de poca consideración.