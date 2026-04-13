Harán mesa de diálogo en el Congreso entre mestizos y wixaritari de Bolaños

Este lunes sesionó la Comisión Especial de diputados que atiende el tema de cambio de régimen en Bolaños, Jalisco.

Para reducir la tensión generada entre la población mestiza y la etnia wixaritari en Bolaños, en la región Norte, diputados de todas las fuerzas políticas acordaron realizar mesas de diálogo con ambas partes, para definir de manera conjunta los lineamientos que regirán la elección de autoridades municipales en ese municipio, en junio de 2027.

El acuerdo se logró en la sesión de la Comisión Especial para Atender el Cambio de Régimen en Bolaños, la cual preside el diputado de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa.

La propuesta es que la nueva ronda de diálogo se realice este miércoles 15 de abril, en la sede del Congreso local, tras el conflicto que se desató en días anteriores en Bolaños, luego de que la población mestiza no aceptó que la elección de alcalde se haga por el sistema de usos y costumbres.

“En este momento, la idea es proponerles a las comunidades que la primera mesa sea el miércoles. Si se quedó con la salvedad de que vamos a tomar su punto de vista, para ver si por las posibilidades de traslado y tiempo, sea en un día posterior o próximo a esto, pero la propuesta inicial es que sea el miércoles, salvo que los representantes valoren que sea un día distinto. La idea es que ya todas las mesas a partir de esta sesión, todas las mesas a las que convoquemos sean mesas plurales”, aseveró el legislador De la Rosa.

El diputado Miguel de la Rosa discrepó de las críticas que lanzó el gobernador Pablo Lemus, de que el Congreso actuó en forma irresponsable, al haber votado un cambio de régimen en Bolaños, en donde los partidos políticos quedan fuera de la elección a la presidencia municipal, cuyo titular se elegirá bajo el sistema de usos y costumbres.

“Claro que no (coincido con el gobernador). Este Congreso primero lo que hizo fue cumplir un mandato de ley, hay una resolución judicial que obligaba al Congreso a que en un término de 25 días emitiera un decreto para votar un cambio de régimen (en Bolaños). Cumplir la ley o cumplir una resolución judicial, en ningún momento puede considerarse como indolente o irresponsable”, dijo De la Rosa.

Se propuso que en las mesas de diálogo acudan las titulares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Paula Ramírez y Bianca América Enríquez, respectivamente, así como representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y la Comisión Estatal Indígena (CEI).