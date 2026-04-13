Pide Lomelí pide transparencia en gasto para agua y transporte en Jalisco

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, solicitó al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) y al gobierno de Jalisco presentar un plan detallado sobre el uso de mil 100 millones de pesos reasignados para atender la crisis hídrica en la zona metropolitana de Guadalajara, anunciado por el gobernador Pablo Lemus.

El legislador afirmó que hasta ahora no se ha dado a conocer un proyecto con diagnósticos, metas y tiempos de ejecución.

“Nadie ha salido a presentar un plan general con línea de tiempo para inversión. Que presenten un plan detallado con diagnósticos, metas, tiempos de ejecución, así como mecanismos de seguimiento para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona metropolitana de Guadalajara”, señaló.

También indicó que cerca de medio millón de personas en la ciudad reciben agua en condiciones que calificó como inaceptables. En materia de transporte público, el senador dijo que tampoco se han dado a conocer los criterios para la aplicación de un subsidio de 900 millones de pesos, ni el destino de recursos proyectados a mediano plazo.

“El subsidio al transporte no garantiza un mejor servicio y nadie sale a explicar el destino de más de 4 mil 500 millones de pesos en los próximos 5 años”, expresó, al referirse también a un accidente reciente en el que murieron dos personas tras el choque de una unidad de transporte público.

El legislador adelantó que su partido analiza convocar a movilizaciones si no hay información clara por parte de las autoridades, al plantear la posibilidad de invitar a la ciudadanía a manifestarse de forma pacífica en caso de que no se transparenten las acciones en materia de agua y transporte.

Sobre la situación política en el municipio de Tequila, tras el intento de destitución de la alcaldesa Lorena Marisol Rodríguez, el senador señaló que, a su consideración, existen factores políticos detrás del proceso y consideró que no es el momento adecuado, ya que podría afectar la estabilidad en el municipio.

Mencionó al gobernador Pablo Lemus y llamó a priorizar temas como seguridad, salud y la atención a visitantes internacionales. Finalmente, el legislador criticó la gestión estatal al señalar que observa falta de organización y de un plan de gobierno claro en los primeros meses de la administración.