Tlaquepaque amplía cobertura de programas sociales para 2026

El gobierno de San Pedro Tlaquepaque anunció la ampliación de sus programas sociales para 2026, con un incremento en el número de beneficiarios y en la frecuencia de los apoyos en distintos esquemas.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, informó que uno de los principales aumentos se registra en el programa “Líderes de Esperanza”, dirigido a jefas de familia, cuyo padrón alcanzará 7 mil 139 beneficiarias, es decir, mil 819 espacios adicionales respecto a la meta inicial.

“Me siento muy feliz de decirles que superamos la meta para apoyar a más mujeres jefas de familia”, afirmó.

Las beneficiarias recibirán apoyos de dos mil 500 pesos de forma bimestral a través de tarjeta, con un incremento en el número de dispersiones durante el año.

“En 2025 tuvimos cuatro dispersiones, pero en este 2026 aumentamos a cinco bimestres, comenzando desde marzo-abril, porque nuestro compromiso es que el bienestar llegue a más familias y de manera más constante”, señaló.

En materia de inclusión, el programa “Bienestar Incluyente” contempla beneficiar a cerca de 2 mil 480 personas con discapacidad permanente, quienes también recibirán cinco depósitos bimestrales de 2 mil 500 pesos.

“Bienestar es la piedra angular de nuestra política social en el municipio, y es el proyecto que nos identifica como un gobierno auténticamente de la 4T, por eso hemos hecho un gran esfuerzo presupuestal a fin de que todos los programas crezcan en su padrón de personas beneficiarias”, subrayó.

Además, mediante el programa “Raíces de Esperanza” se otorgará un apoyo único de 18 mil pesos a 349 artesanas y artesanos del municipio. La alcaldesa confirmó la continuidad del programa de mochilas con útiles escolares para este año.

“Es muy importante que no se dejen engañar: en Tlaquepaque sí hubo mochilas con útiles el año pasado y también habrá este año”, enfatizó.

Como parte de la operación de los programas, el municipio iniciará llamadas de confirmación a personas beneficiarias a partir del lunes 13 de abril, además de convocar a quienes se integran por primera vez a recoger su tarjeta el próximo 24 de abril en la explanada municipal.

“Me da mucho gusto saludarles y compartirles que estaremos realizando llamadas a nuestras y nuestros beneficiarios; les pido estar muy pendientes de sus teléfonos”, expresó.