Concreto Antihumedad, nuevo e innovador producto de Cemex

Cemex

El nuevo producto de la empresa constructora Cemex se identifica como una innovación creada para atender uno de los retos más frecuentes en las edificaciones del país: la presencia de humedad y los problemas que origina.

Su fórmula cuenta con propiedades de repelencia al agua que impide el ingreso de humedad extendiendo la vida útil de los materiales de construcción ya que trabaja en todo el elemento de concreto no solamente en la superficie, lo que contribuye a mantener el efecto “antihumedad” con el paso del tiempo.

“Este avance responde a la necesidad de contar con materiales que contribuyan a mejorar la calidad de las edificaciones en México”, señaló Yuri De los Santos, Vicepresidente de Concreto y Construcción de Cemex México.

También mantiene durante más tiempo la estética de las construcciones pues reduce la presencia de manchas, salitre y deterioro visible asociado a la presencia de humedad.

Es importante señalar que este producto no sustituye sistemas de impermeabilización cuando éstos son requeridos por el proyecto.