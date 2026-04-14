Dan pláticas para prevenir violencia en el noviazgo a más de 3 mil estudiantes en Jalisco

Imparten charlas sobre prevención de violencia en el noviazgo

Para fortalecer entornos seguros y promover relaciones saludables entre las juventudes, el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), a través del Centro de Prevención Social del Estado, ha impartido charlas de prevención de la violencia en el noviazgo a más de 3 mil estudiantes en Jalisco.

El Poder Ejecutivo de la entidad informó que como parte de las jornadas “Prevención para la Paz”, en lo que va de 2026 se han atendido a 307 estudiantes, mientras que en 2025, estas acciones beneficiaron a 2 mil 815 niñas, niños y adolescentes.

“La estrategia, impulsada por la Dirección General de Cultura de Paz de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, articula la participación de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, acudiendo a los planteles educativos que pertenecen a entornos vulnerables y presentan mayor incidencia delictiva”, agregó el gobierno estatal.

Dijo que “el propósito es compartir con las y los estudiantes información clave sobre prevención, autocuidado y construcción de paz. Las y los jóvenes también acceden a orientaciones, herramientas y acciones que pueden implementar para prevenir situaciones de riesgo”.

Así las y los alumnos tendrán la oportunidad de conocer de primera mano a las instituciones y al personal de Seguridad Pública, lo que favorecerá “la proximidad, confianza y cercanía”, así como mayor conocimiento y percepción sobre su labor.

“El Consejo Estatal de Seguridad Pública resalta su compromiso de fortalecer las acciones orientadas a que cada vez mayor número de jóvenes cuenten con herramientas para construir relaciones más saludables, disminuya su exposición a situaciones de riesgo y favorezca su desarrollo integral en entornos seguros y de paz”, enfatizó el gobierno de Jalisco.