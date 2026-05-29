Abrirán recaudadoras este sábado para últimos trámites de sustitución de placas

Con el objetivo de atender la alta demanda en la recta final del programa de sustitución gratuita de placas vehiculares, el Servicio Estatal Tributario (SET) informó que este sábado 30 de mayo abrirán las oficinas recaudadoras estatales en horario extraordinario de 9:00 a 15:00 horas.

La dependencia detalló que la medida busca brindar mayores facilidades a las y los contribuyentes, luego de la prórroga otorgada al programa de canje gratuito de placas, la cual concluye este mes de mayo.

El SET reiteró que todas las oficinas recaudadoras atenderán hasta la última persona formada dentro del horario establecido, con el fin de garantizar el servicio a quienes acudan a realizar el trámite.

Asimismo, aclaró que no es necesario contar con cita previa, por lo que las y los ciudadanos podrán acudir directamente a cualquiera de las recaudadoras habilitadas durante la jornada extraordinaria.

Entre los requisitos para efectuar la sustitución de placas se encuentra presentar una identificación oficial vigente, entregar las placas anteriores y contar con el pago del refrendo vehicular 2025 realizado en este mismo año.

En caso de que la credencial del INE no tenga domicilio en Jalisco, será necesario presentar además un comprobante de domicilio.

El Gobierno de Jalisco señaló que este programa forma parte de la estrategia de modernización y actualización del padrón vehicular estatal, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la certeza administrativa en la entidad.

Para mayor información, el SET mantiene disponibles sus canales de atención a través del teléfono 33-3668-1700, extensión 31729; el WhatsApp 33-1487-7179 y el correo electrónico citasvehicularset.shp@jalisco.gob.mx.