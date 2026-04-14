Planta Hidalgo, Cemex : Los inicios de la empresa que construye a México

Cemex

A inicios del siglo XX, el cemento llegaba desde otros países a México, pero en Hidalgo, Nuevo León, surgió una apuesta que cambiaría el rumbo de la construcción en México: en 1906 nació Planta Hidalgo, la primera Planta de Cemento que le da origen a lo que hoy es Cemex.

Es por eso que el norte de México alberga la cuna de una de las empresas pilares en el mundo de la construcción, con una visión de modernidad e innovación que pone en alto el nombre de nuestro país.

Sus inicios marcaron el punto de partida para una industria que comenzaba a tomar forma en el país, además sentó las bases de una nueva forma de construir.

La historia que marca a nuestro país también influye en los inicios de esta empresa. La Revolución Mexicana daño sus instalaciones y puso pausa a sus actividades, sin embargo, la planta logro sobrevivir, se levantó, se reconstruyó y siguió adelante, con los valores y la calidad de sus productos que hoy la identifican.

Planta Hidalgo sigue evolucionando, sus 120 años de experiencia la respaldan y hoy mira hacia delante con la misma determinación de siempre.

Se ha convertido en el corazón de Cemex, a su alrededor, generaciones enteras han crecido y construido su historia. Comunidades de la región han encontrado en ella un aliado para su desarrollo, mientras que muchas familias no solo han hallado un sustento, sino también una identidad.

El impacto de esta compañía no se limita a sus instalaciones, se puede apreciar en carreteras, edificios, ciudades y espacios gracias que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas.