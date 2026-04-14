Danza que conecta, transforma y celebra la diversidad escénica

En conmemoración del Día Internacional de la Danza, que se celebra cada 29 de abril, la Secretaría de Cultura de Jalisco impulsa un programa especial que pone en el centro la importancia del movimiento como una forma de expresión artística, social y humana.

“Los amorosos”

A través de dos funciones abiertas al público, esta iniciativa no solo reconoce el talento local, sino que también reafirma el papel de la danza como un puente que conecta emociones, historias y territorios.

Las presentaciones se llevarán a cabo el sábado 18 de abril a las 16:00 horas y el domingo 19 a las 12:00 horas en el Foro de Arte y Cultura. En estos encuentros, el público podrá disfrutar de 16 piezas coreográficas interpretadas por artistas emergentes y consolidados, en un diálogo escénico que da cuenta de la riqueza y vitalidad de la escena dancística del estado.

El programa integra una amplia variedad de lenguajes que van desde la danza contemporánea y el ballet clásico, hasta el flamenco, el tango y las fusiones urbanas.

Adolfo Galván (JOSUE CID)

A través de solos y obras grupales, las propuestas exploran temas universales como el amor, la identidad, la libertad, la transformación personal y los desafíos sociales actuales, consolidando a la danza como un reflejo sensible de nuestro tiempo.

La función del sábado estará marcada por una fuerte presencia de la danza contemporánea y la experimentación escénica, con la participación de creadoras y creadores como Cynthia Sepúlveda y Pablo Soto, Adolfo Galván, Rafael Carlín y su compañía, así como agrupaciones como Cuerpos en Acción, Ajna Danza Contemporánea, la Academia de Doris Topete y el Taller Coreográfico UGD.

Destacan piezas inspiradas en la literatura, como “Los amorosos”, basada en el poema de Jaime Sabines, así como obras que dialogan con distintas problemáticas sociales y emocionales.

De Abajo Pa’ Rriba

Por su parte, la función del domingo reunirá propuestas que transitan entre el ballet clásico, el flamenco y las danzas urbanas, con la participación de compañías como Joven Ballet HH, Zambra Flamenco, Proyecto Alterno, Black & Gold Centro de Danza, la Escuela de Artes PALCCO y la Academia de Danza Yesica Monroy, además de artistas como Violeta Rivera y el colectivo De Abajo Pa’ Rriba.

El programa incluirá piezas como la Suite del ballet El Corsario y propuestas interdisciplinarias como Brochazos entre bailarines, inspirada en la vida y obra de Vincent van Gogh, reafirmando el compromiso de fortalecer los procesos creativos y acercar la danza a nuevos públicos.

Tango

Espectáculo por el Día Internacional de la Danza

Sábado 18 de abril, 16:00 horas

Domingo 19 de abril, 12:00 horas

Foro de Arte y Cultura

(Alcalde 1451, La Guadalupana, Guadalajara)

Entrada general: $100