Culpan a Morena y a MC de tener “atoradas” las leyes secundarias de transparencia

Julio Hurtado Luna, diputado del PAN y presidente del Congreso de Jalisco urge a que salga el tema de transparencia.

Son los diputados locales de Morena y MC, los que tienen en la “congeladora” el paquete de reformas a las leyes secundarias en materia de transparencia en Jalisco.

El colectivo de académicos de diversas universidades denominado “Compromiso Jalisco por el Derecho a la Información” presentó un juicio de amparo el 25 de marzo pasado, ante el retraso del Congreso para expedir las leyes secundarias en materia de transparencia. El recurso legal busca obligar al Poder Legislativo a cumplir con su tarea.

El plazo para que la Legislatura local armonizara las leyes estatales de transparencia con las normas federales se venció desde el 15 de enero.

Por ello, el diputado del PAN y presidente del Congreso, Julio Hurtado Luna, hizo responsable a las bancadas de Morena y de MC de mantener “atorado” el tema.

“Las tiene detenida Morena (las reformas en materia de transparencia). Quien preside la Comisión es un diputado de Morena, es (Alejandro) Barragán, Morena no se puede limpiar las manos echándole la culpa... No dudo que haya acuerdo entre Morena y MC, como lo hubo a escala federal, para desaparecer al INAI y para desaparecer los órganos de transparencia en los estados, porque fueron ellos -si ustedes recuerdan- quien apoyó la propuesta para que se desaparecieran esos órganos a nivel federal, fue Morena y MC, con votos de Morena y MC le dieron al traste al derecho a la transparencia en este país”, aseguró Hurtado Luna.

Al no existir la Agencia Estatal de Transparencia quienes se afectan son los ciudadanos, quienes tienen obstáculos para ejercer el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, indicó el legislador, quien señaló que los panistas apoyan que el tema ya salga adelante.

“Porque si algo ha hecho el PAN siempre es velar por la transparencia y exigir la transparencia. Fue en los gobiernos del PAN cuando el derecho y acceso a la información pública se institucionalizó a través de las primeras leyes de acceso a la información y por supuesto que nosotros estaremos demandantes de que se les de respuesta. Hoy quien tiene atorado el tema de transparencia es Morena y Movimiento Ciudadano en la Comisión”, dijo.

El 25 de febrero, la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia del Congreso aprobó las reformas a las leyes en materia de transparencia. Sin embargo, el dictamen respectivo no se ha presentado a votación en el pleno del Congreso y no hay fecha para se que discuta el tema.

El punto de conflicto es que Morena y sus aliados quieren que el titular de la Agencia de Transparencia lo nombre el Congreso, a propuesta del gobernador Pablo Lemus y la bancada de MC sostiene que ese puesto lo debe nombrar el titular del Ejecutivo.