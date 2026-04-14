Confirma el PAN que irá solo en elecciones de Jalisco; anuncia estrategia de 13 vocerías en todo el estado

Los 13 voceros del PAN recibieron sus nombramientos del líder estatal, Juan Pablo Colín.

El Comité Estatal del PAN presentó una estrategia de vinculación y comunicación que incluye 13 vocerías, cuatro de ellas a cargo de militantes jóvenes, para conectar con estudiantes en universidades, en foros y en las colonias metropolitanas, así como en las diversas regiones de Jalisco.

En ese contexto, el líder estatal del PAN, Juan Pablo Colín, dijo que la meta electoral del partido blanquiazul es duplicar los gobiernos municipales, para pasar de los 16 que hoy encabezan, a gobernar por lo menos en 32 ayuntamientos, sin alianzas con ningún partido político.

Colín confirmó que van a ir solos en las elecciones locales de junio de 2027, por lo que no van en alianza con el PRI, como sucedió en 2024.

“El PAN no necesita bules para nadar, el PAN es claro, el PAN necesita de los ciudadanos y los ciudadanos necesitan del PAN y ahí estamos en esa fórmula y en ese binomio con los ciudadanos. No necesitamos otra fórmula electoral, no vamos a cargar los negativos de nadie más, ni vamos a hacer lo posible por levantarles la cola a quienes ellos mismos le han quedado mal a los jaliscienses y en la zona metropolitana más”, precisó.

La estrategia de nombrar a voceros busca establecer un diálogo cercano con las familias jaliscienses y un vínculo directo con los ciudadanos, para decir los temas en los que claramente están en contra de las decisiones que toman los gobiernos estatal y los municipales.

Las vocerías jóvenes están a cargo de Mariana Durand, Isaac Cisneros, José David Landeros y Yéssica Mariel Gómez, quien es vocera juvenil nacional del PAN. Ella señaló que Acción Nacional “es la única oposición real” frente a Morena y sus aliados.

“Para mi y para muchos jóvenes panistas este día es importante porque hoy damos un paso para reconectarnos con la juventud de Jalisco, con todo el estado. Asumimos esta responsabilidad de representar a Acción Nacional en un momento difícil para el país, en un momento que ser panista requiere de carácter y de convicción, pero también tenemos claro que somos la verdadera oposición real frente al régimen que hoy gobierna”, explicó.

De las vocerías estatales destacan los ex diputados Gustavo Macías Zambrano y Rodolfo Ocampo, así como Annia Alicia García, secretaria de Promoción Política de la Mujer y la consejera nacional, Ana Laura Sánchez.

En las siguientes semanas, el PAN Jalisco dará a conocer las coordinaciones territoriales y municipales con vistas al proceso electoral 2027 y dijo que Guadalajara es un municipio que buscan disputar con Morena y MC, ya que Verónica Delgadillo ha encabezado el peor gobierno en años recientes.