Ópera prima tapatía: “El año del gato” inicia rodaje en el Teatro Experimental de Jalisco

. Foto: Marco Moisés Gómez Alcaraz

No existe un lugar que albergue mejor el drama, la comedia, el arte y la acción que el Teatro Experimental de Jalisco. Cercano al Parque Agua Azul y ubicado en plena Calzada Independencia, este recinto se convirtió en escenario de un rodaje singular: la filmación de El año del gato, ópera prima de la directora y egresada del Departamento de Imagen y Sonido (DIS) del CUAAD, Juliana Orea.

La sala, vacía de espectadores pero llena de movimiento, se transformó en un paisaje creativo con cables, luces, cámaras y un carril para dolly que recorre el escenario. La película narra la historia de Lis, una adolescente apasionada por el piano que enfrenta los retos derivados de la separación de sus padres.

“Inspirada en historias reales y grabada cien por ciento en Guadalajara, el filme aporta una voz mexicana genuina, conectando con espectadores que prefieren contenido cercano y sincero”, señaló José Villanueva, productor y egresado del DIS.

La producción cuenta con el respaldo de Eficine —donde obtuvo calificación perfecta—, Filma Jalisco y Focine. Más de 90 personas participan en el proyecto, en su mayoría egresados de la Universidad de Guadalajara, quienes aportan su talento desde distintas disciplinas artísticas.

“El año del gato sí es cine meramente autoral porque todo viene del imaginario y de lo que quiere decir Juliana Orea, pero le veo gran potencial de audiencia: irá a festivales de cine y también a salas comerciales”, añadió Villanueva.

Las grabaciones iniciaron en marzo y se prevé que la película se estrene en febrero de 2027. El proyecto ha contado con la asesoría de personalidades como Eugenio Caballero y el apoyo del Taller de Chucho, consolidándose como una propuesta cinematográfica hecha por y para la comunidad tapatía.

El telón del Teatro Experimental no se baja, se pone en pausa, a la espera de que en los próximos meses se presente el resultado: una ópera prima realizada desde la colaboración, la memoria y la creatividad colectiva.