Capturan a 2 implicadas en par de asesinatos; uno de los muertos estaba en calidad de desaparecido

El pasado 20 de enero, Guerreros Buscadores de Jalisco recibió información anónima sobre un punto del Fraccionamiento Lomas del Mirador, municipio de Tlajomulco, en donde había cadáveres inhumados en forma clandestina. El colectivo, el mismo que difundió parte de lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, acudió a verificar la información y efectivamente, encontró el cuerpo de un hombre desaparecido desde diciembre de 2025, y con base en este hallazgo, la Fiscalía de Jalisco ha logrado recientemente la captura de una mujer involucrada en el caso.

En la fecha referida, integrantes del grupo de búsqueda se presentaron en compañía de elementos de la Guardia Nacional (GN) y en una finca de la etapa seis de ese fraccionamiento, conocido también como el “Chernobyl mexicano”, hallaron enterrado, a unos 15 centímetros de profundidad, el cadáver de un masculino.

La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas dio seguimiento al caso y esclareció que el 23 de diciembre de 2025, el hombre localizado ahí enterrado, fue llevado por una mujer identificada como Nancy Lizette ‘’N’’ a dicho domicilio, en donde tuvieron una discusión con motivo de una deuda.

Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró el cuerpo de un desaparecido y la indagatoria del caso permitió a la Fiscalía dar con una de las presuntas participantes

Al lugar arribó otro hombre que junto con Nancy Lizette agredió a la víctima y lo amagó con un arma de fuego para que no se retirara; enseguida, lo atacó con un objeto punzocortante hasta causarle la muerte, “mientras que la mujer alentaba la agresión”, según esclareció la Vicefiscalía.

El pasado 9 de abril, Nancy Lizette fue capturada por agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión y ya se encuentra en Puente Grande, en donde el próximo 15 de abril se realizará la audiencia en la que se resolverá si será vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado.

El 20 de enero, al descubrir el cadáver en Lomas del Mirador, los efectivos de la GN que escoltan a los buscadores de desaparecidos, persiguieron y detuvieron a uno de los dos hombres que estaban manipulando el lugar, pero sobre dicho arrestado, la Fiscalía no hizo referencia alguna, por lo que se ignora cuál fue su situación jurídica.

OTRA DETENIDA POR HOMICIDIO

Cinthia Lizbeth “N”, detenida por homicidio intencional

Otra arrestada por un caso de homicidio intencional es Cinthia Lizbeth “N”, quien presuntamente en febrero de 2022 participó en la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue localizado en un terreno baldío ubicado en la colonia Lomas de Tesistán, municipio de Zapopan.

Sin precisar ni una sola circunstancia más, la Fiscalía informó que con el hallazgo de la occisa, el Ministerio Público integró una carpeta de investigación, en la que se pudo establecer la presunta participación de la ahora detenida en ese crimen bajo las agravantes de ventaja.

Cinthia Lizbeth “N fue detenida en el Barrio de Analco, en Guadalajara, mediante una orden de aprehensión en su contra, cumplimentada por agentes de la Comandancia de Feminicidios.

Ella también está presa en el Reclusorio Femenil de Puente Grande.