Podcast “Háblame de ciencia” estrena quinta temporada dedicada a la salud mental

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Con temas que van desde los ciclos de violencia hasta el cansancio o el suicidio, el podcast de divulgación científica Háblame de ciencia, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), lanzó su quinta temporada con nuevos episodios que pondrán la salud mental en el centro de la discusión.

La productora Claudia Colima explicó que esta nueva etapa responde a una necesidad urgente: “La salud mental no es un tema opcional hoy en día, es un tema urgente. En los últimos años hemos visto un incremento preocupante en problemas emocionales y en trastornos como la ansiedad y la depresión, especialmente en jóvenes”.

Los episodios, conducidos por Liz Orozco y Aldo Carriola, contarán con especialistas que abordarán diversos temas en un lenguaje sencillo, relajado y entretenido, con el objetivo de ofrecer herramientas para reconocer, nombrar, validar y regular emociones.

Desde 2022, Háblame de ciencia ha transmitido 84 episodios en cuatro temporadas, con invitados que han dialogado sobre medio ambiente, tecnología, salud, arte, ciencias sociales y psicología. Para esta quinta temporada, el equipo de producción se acercó a jóvenes universitarios para conocer sus inquietudes y problemáticas, tomando en cuenta insumos de programas como “Primeros contactos”, la plataforma LEO y el camioncito Suéltalo.

. Foto: Iván Lara González

“Queremos que el podcast sea una herramienta útil para entender qué está pasando, cómo estamos viviendo el estrés y, sobre todo, qué podemos hacer para cuidar nuestros estados emocionales”, añadió Colima.

Los nuevos episodios estarán disponibles cada martes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer y YouTube. Esta semana se estrenó el episodio 85 titulado “Batería baja. ¿Flojera o burnout?”.

Además de su enfoque científico, el podcast busca generar un espacio de confianza y acompañamiento para las y los jóvenes, quienes encuentran en cada episodio un lenguaje cercano y sensible que valida sus experiencias cotidianas.

Con esta quinta temporada, la UdeG reafirma su compromiso con la divulgación científica y con la creación de contenidos que impacten de manera positiva en la sociedad, ofreciendo información clara y herramientas prácticas para enfrentar los retos emocionales de la vida diaria. (Con información de la UdeG)