Denuncian a diputada de Morena en Jalisco por presunto enriquecimiento ilícito

La diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, luego de que se difundiera información sobre su patrimonio inmobiliario. El caso ha generado atención pública por posibles inconsistencias en la declaración de sus bienes.

La denuncia fue interpuesta por el periodista Jorge García Orozco, quien previamente reveló que la legisladora posee al menos cuatro propiedades, según su propia declaración patrimonial.

Entre estos inmuebles destaca uno registrado con un valor de adquisición de cero pesos, situación que hasta el momento no ha sido aclarada.

La denuncia ha escalado a instancia legal, por lo que corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco investigar los hechos y determinar si existen irregularidades.

El caso también ha generado tensión luego de que la legisladora confrontara al periodista tras la difusión de la información, en un contexto que reaviva el debate sobre la congruencia entre el discurso de austeridad y el patrimonio de los funcionarios públicos.