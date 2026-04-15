Trump frente al Papa León XIV: El blanco equivocado

Salvador Cosío Gaona

Cuando el poder pierde la noción del límite, deja de ser autoridad y se convierte en abuso. No es un matiz. Es una transformación. Y lo que ocurrió entre Donald Trump y el Papa León XIV no es un episodio anecdótico ni una excentricidad más: es la evidencia de un estilo que, llevado al extremo, termina por exhibir sus propias deformaciones.

Trump no discutió. No argumentó. No contrastó ideas. Atacó. Llamó “débil” al pontífice, lo descalificó en política exterior y lo encasilló en la etiqueta de la “izquierda radical”. No fue un desacuerdo. Fue una embestida. Una más dentro de una lógica que necesita reducir al otro para sostenerse.

Pero esta vez eligió mal al objetivo.

Porque no estaba frente a un adversario político convencional, ni ante un actor dispuesto a entrar en el intercambio de golpes. Estaba frente a una figura que juega en otro terreno. Y ahí, la estrategia de la estridencia pierde eficacia.

León XIV no cayó en la provocación. No respondió con insultos ni elevó el tono. Simplemente fijó postura: no le teme a la administración Trump. Y con eso bastó para desmontar el montaje de confrontación. Porque cuando uno grita y el otro no, el que grita queda expuesto.

Ese fue el primer golpe real. Y no lo dio Trump.

Incapaz de controlar el terreno, hizo lo que mejor sabe: escalar. Pero no hacia el argumento, sino hacia el exceso. Publicó una imagen en la que se colocaba a sí mismo en una escena de carácter casi sagrado, como una figura de sanación, como un líder investido de una dimensión superior. No fue un error. Fue una decisión. Y como tal, revela mucho más de lo que intenta proyectar.

Porque ahí ya no hay política. Hay desmesura.

Apropiarse de símbolos religiosos para inflar una narrativa personal no es provocación inteligente ni estrategia audaz. Es una señal de desbordamiento. De un liderazgo que necesita sobredimensionarse para sostener su propia imagen.

La reacción fue inmediata y transversal.

No sólo desde la oposición. También desde sectores que, en otras circunstancias, suelen justificar o minimizar sus excesos. Porque hay líneas que, cuando se cruzan, rompen cualquier margen de tolerancia. Y esta fue una de ellas.

Entonces ocurrió lo impensable.

El mensaje desapareció.

Trump, el político que ha construido su identidad sobre la confrontación sin retirada, borró. Y borrar, en su caso, no es corregir. Es ceder. Aunque no lo admita. Aunque lo niegue. Aunque intente disfrazarlo de otra cosa.

Porque si algo ha caracterizado su trayectoria es la negativa a retroceder. Y sin embargo, aquí lo hizo. No por convicción, sino por presión. No por autocrítica, sino por cálculo.

Pero el intento de control de daños fue torpe.

Frente a los medios, optó por minimizar lo ocurrido. Dijo que pensó que era él “como médico”, como si el simbolismo pudiera diluirse con una explicación improvisada. Como si la inteligencia colectiva no alcanzara para entender lo evidente. Y además, rechazó disculparse.

Ahí está el núcleo del problema.

Trump puede retirar un mensaje, pero no reconoce la falta. Puede ajustar la forma, pero no corrige el fondo. Su lógica no es la del error que se asume, sino la del exceso que se administra.

El problema es que esta vez no le alcanzó.

La reacción internacional fue clara. Líderes políticos, figuras públicas y voces religiosas coincidieron en algo básico: se había cruzado una línea. No por afinidad ideológica con el Papa, sino por rechazo a una conducta que desbordó lo aceptable.

Ese consenso es el dato clave.

Porque cuando la crítica deja de ser sectorial y se vuelve transversal, lo que está en juego ya no es una disputa política, sino la legitimidad de la conducta. Y ahí, el margen de maniobra se reduce.

Trump intentó imponer su narrativa de siempre: confrontar, escalar, dominar. Pero esta vez la reacción fue distinta. No encontró el terreno fértil que suele aprovechar. Encontró resistencia. Y peor aún: encontró límites.

Y eso es lo que más incomoda a un poder acostumbrado a no tenerlos.

Porque el desgaste no siempre llega en forma de derrota electoral o de confrontación directa. A veces se instala de manera más sutil: en la pérdida de eficacia del discurso, en el rechazo acumulado, en la incapacidad de imponer la agenda sin costo.

Este episodio es exactamente eso.

No es una caída. Pero sí es una fisura.

Una señal de que la fórmula empieza a agotarse. De que la provocación constante deja de sorprender y comienza a cansar. De que el exceso, cuando se vuelve rutina, deja de ser fortaleza y se convierte en debilidad.

Mientras tanto, León XIV no necesitó moverse. No escaló, no respondió, no se enganchó. Y sin embargo, ganó terreno. Porque en un entorno saturado de ruido, la contención pesa más que el grito.

El contraste es brutal.

De un lado, un liderazgo que necesita exagerarse para sostenerse. Del otro, una figura que se afirma sin estridencias. De un lado, la imposición. Del otro, la consistencia.

Y en medio, una opinión pública que empieza a marcar distancia frente al exceso.

Trump quiso demostrar fuerza. Terminó evidenciando descontrol. Quiso imponer su narrativa. Terminó corrigiéndola a la fuerza. Quiso colocarse por encima de todo. Terminó topándose con un límite que no pudo ignorar.

Y aunque no lo reconozca, aunque no se disculpe, aunque intente reencuadrar lo ocurrido, el mensaje ya quedó instalado.

Porque el poder que no se contiene, se desgasta.

Y cuando el desgaste empieza, ya no hay discurso que lo oculte.