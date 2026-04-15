Alondra Fausto fue elegida como presidenta del Congreso de Jalisco

Alondra Fausto preside la Comisión de Gestión Metropolitana y es abogada de profesión.

Con 32 votos a favor, el Congreso de Jalisco eligió a la diputada del PRI, Alondra Fausto de León, como presidenta de la Mesa Directiva, para el periodo semestral mayo-octubre del presente año.

La legisladora, abogada de profesión egresada de la UdeG y quien antes laboró en el Consejo de la Judicatura, asumirá el cargo a partir del 1 de mayo, en reemplazo del diputado del PAN, Julio Hurtado Luna, quien ahora ocupará la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y es el nuevo coordinador parlamentario del PAN, en lugar de Claudia Murguía Torres.

Alondra Fausto encabezará el Congreso local, en un contexto en el que hay diversos asuntos rezagados, como la Reforma Judicial, la Reforma Electoral y las leyes secundarias en materia de transparencia.

“A mi particularmente sí me gustaría que todos estos temas pudieran salir ya, pero esto no es una decisión de la presidenta de la Mesa Directiva, en este caso, se encargaría la Jucopo de darle avances a esos temas. ¿Qué sí es importante? Estas reformas electorales marcan el trabajo legislativo realmente de esta Legislatura sería importante que se sacaran de forma favorable sin afectar la autonomía de nuestor estado”, respondió Fausto de León.

Al tocarle a la bancada del PRI la presidencia rotatoria del Congreso, se eligió como vicepresidente al legislador del tricolor, Aurelio Fonseca Olivares.

Durante la sesión, las bancadas del PRI, Futuro, Hagamos y Morena, hicieron un reconocimiento en tribuna a la legisladora del PAN, Claudia Murguía Torres, quien deja la coordinación parlamentaria de su partido, tras casi cinco años en el cargo.

La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, así se expresó de Claudia Murguía y deslizó una crítica al PAN por relevarla en el cargo.

“No es una casualidad que lamentablemente un órgano colegiado como es la Jucopo, pierda a una mujer de Estado, una mujer de la que hemos aprendido tanto y coincido con lo que se ha dicho aquí. Si alguien tiene y ejerce todos los días, un honor a la palabra y a los acuerdos, es la diputada Claudia Murguía”, expresó Cárdenas.

También elogiaron la trayectoria de Claudia Murguía, los coordinadores legislativos Tonatiuh Bravo (Hagamos), Miguel de la Rosa (Morena) y Cuquis Camarena (PRI), así como Enrique Velázquez (Hagamos) y Julio Hurtado (PAN).

El otro vicepresidente del Congreso elegido será el legislador del PAN, Marco Tulio Moya.

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