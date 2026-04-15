El Plan B de la Reforma Electoral enfrenta a diputados en el Congreso local

Diputadas de MC y Morena, en la primera fila, durante la sesión del pleno de este miércoles.

La aprobación de la Reforma Electoral en el Congreso de la Unión, conocida como Plan B, generó debate en la sesión del pleno del Congreso de Jalisco, entre diputados de MC y legisladores de oposición.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso, José Luis Tostado Bastidas, fijó una postura firme frente a las reformas electorales federales, advirtiendo sobre los riesgos que representan para la autonomía de los estados y municipios.

El llamado “Plan B” es, en realidad, un retroceso democrático, al que calificó como “Plan D” por el desmantelamiento de instituciones, entre ellas la afectación a los organismos electorales locales y al propio INE.

“Esto lo hago porque es importante anticipar el voto en contra de MC en contra de las famosas reformas del Plan B, que no es el Plan B, sino el Plan D, por el desmantelamiento de las instituciones e irrupción en la vida pública de estados y municipios”, dijo.

Tostado le pidió a la diputada de Morena, Norma López, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, que convoque a sesión de esa instancia para emitir un dictamen sobre el tema.

Las legisladoras de Morena, Norma López y Candelaria Ochoa, le respondieron que lo que diga o haga Jalisco sobre la reforma electoral, no tiene peso alguno, ya que 20 legislaturas estatales ya dieron su voto a favor del Plan B. El requisito era que 17 Congresos dieran su aval a las reformas.

“Bueno, nada más quiero informarle que la Reforma Constitucional ya fue aprobada por 20 entidades, es decir, sería innecesario”, dijo Norma López.

“Pues la verdad es que la reforma al Plan B ya se aprobó y para zanjar la discusión, no necesitamos el voto de ustedes en este Congreso. Muchas Gracias”, respondió Candelaria Ochoa.

El diputado sin partido, Alejandro Puerto, señaló que MC actúa con hipocresía, pues mientras en la ciudad de México, el líder del partido naranja, Samuel Maynez, apoya la reforma electoral, en Jalisco van en contra.

“¿Por qué a nivel federal si defienden en Plan B?, por qué a nivel federal no tienen nada que perder, a nivel federal no existen, no representan absolutamente nada, más que unos pocos votos. En ninguno de los estados, como el estado de México y la Ciudad de México, simplemente no existen”, aseveró Puerto.

Tras el debate, la diputada de Morena, Norma López, respondió que la Comisión a su cargo, sesionará en breve para que Jalisco se posicione a favor o en contra de la Reforma Electoral federal.