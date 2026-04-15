Tlajomulco revisa primeros 300 expedientes para recuperar viviendas; la meta es llegar a 10 mil

El gobierno de Tlajomulco inició la revisión de los primeros 300 expedientes de viviendas susceptibles de recuperación, como parte del Plan de Recuperación de Vivienda que se desarrolla tras la firma de convenio con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El proceso contempla una primera etapa de análisis jurídico de los inmuebles, seguida de una evaluación física y del entorno urbano, con el objetivo de determinar su viabilidad antes de su rehabilitación y eventual asignación.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, explicó que esta fase forma parte de un esquema progresivo que permitirá avanzar en la recuperación de viviendas en distintas zonas del municipio.

“El convenio ya nos da la posibilidad de revisar el primer compendio de documentos que integran las primeras 300 viviendas. Vamos a seguir un plan progresivo: primero, la revisión documental; después, el municipio definirá cuántas viviendas podrá adquirir y, posteriormente, abriremos convocatorias a la iniciativa privada para su recuperación.

Mientras se desarrolla este proceso, continuaremos recibiendo documentación. La meta es que este año podamos llegar, por lo menos, a mil viviendas recuperadas. A partir de la próxima semana, una vez concluida la revisión jurídica, realizaremos la evaluación física junto con quienes deseen participar de la iniciativa privada, para identificar las viviendas con mayor viabilidad, considerando su ubicación y condiciones”, destacó.

El alcalde indicó que, con base en estos análisis, se definirá cuántos inmuebles podrán ser adquiridos e incorporados a esquemas de recuperación con participación privada.

También se prevé una evaluación integral de los polígonos donde se ubican las viviendas, priorizando aquellas zonas con infraestructura, servicios públicos, transporte y equipamiento urbano, con el fin de atender las causas del abandono.

Entre las áreas consideradas como prioritarias se encuentra Santa Fe, donde el municipio identifica condiciones que podrían facilitar la recuperación de inmuebles. El plan contempla una meta a largo plazo de hasta 10 mil viviendas recuperadas en el municipio.