“Tiempos grises”, el filme tapatío que se rueda en España

Nora Cervantes, actriz y productora de Tiempos grises, encabeza este proyecto de terror que impulsa junto a Frank Rodríguez, y que busca abrir camino para el cine jalisciense en escenarios internacionales como España.

Película “Tiempos grises"

Aquí la entrevista con Crónica Jalisco:

—¿Cómo te sentiste filmando en Oña (municipio de España)?

—Filmar en Oña fue una experiencia clave dentro del proyecto. Como productora y protagonista implicó llevar una película a un contexto internacional y sostenerla desde un lugar de decisión, tanto creativa como estratégica. Ha sido un proceso muy completo que refleja el tipo de proyectos en los que estoy apostando.

Película “Tiempos grises"

—¿Por qué se filmó ahí y no en otro lugar?

—Oña representa mucho de lo que buscábamos para la película. Es un sitio con una atmósfera muy particular, casi mística, que aporta directamente a la historia y ayuda a construir esa sensación de encierro, misterio e inquietud. Además, trabajar en un espacio así abre puertas y permite llevar el proyecto a otro nivel. La gente del lugar fue maravillosa y, desde antes de iniciar Tiempos grises, ya había colaboradores que se habían sumado, lo que hizo posible que este rodaje se realizara de una manera muy especial. También ha sido fundamental el respaldo de nuestros productores en España, Sergio María, y en Puebla, Cristina y Daniel Márquez, así como Israel López, de Film Man.

Película “Tiempos grises"

—¿De qué trata la película?

—Tiempos grises es una historia de terror y suspenso sobre un matrimonio que, al cumplir siete años juntos, viaja a un pueblo en España donde descubren que no pueden salir. A partir de ahí, todo se vuelve cada vez más perturbador.

Película “Tiempos grises"

—¿Cómo y por qué se filma en Puebla?

—Desde antes de Tiempos grises, uno de mis objetivos fue integrar a Puebla dentro de un proyecto cinematográfico, ya que es mi segunda casa y un lugar que significa mucho para mí. Al desarrollar esta película, esa intención se concretó al sumarse Puebla como parte de la historia. Además, ha sido clave para poder llevar a cabo esta parte de la producción. En el proceso también se suma Arturo Tay, presidente de Canacine Puebla, apoyando el proyecto y generando esta sinergia.

Película “Tiempos grises"

—¿Qué pasará con el filme una vez que se termine?

—La intención es que Tiempos grises tenga recorrido en festivales nacionales e internacionales; después, llegar a salas de cine en 2027 y posteriormente a plataformas. Es un proyecto que ha sido posible gracias a un gran equipo que se ha sumado en cada etapa, consolidando una propuesta sólida con proyección internacional.