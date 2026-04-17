Refuerzan coordinación para prevenir violencia de género

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), encabezada por Fabiola Loya Hernández, llevó a cabo la 28ª Sesión Ordinaria de la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el Mapeo Territorial, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia de género en Jalisco.

Durante la reunión se presentó la política pública de prevención basada en el mapeo territorial, que permite focalizar intervenciones en zonas de riesgo de municipios como Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), encabezó la 28ª Sesión Ordinaria de la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el Mapeo Territorial (Carlos Zepeda)

Uno de los puntos clave fue la evaluación de la estrategia Pulso de Vida, que suma 43 activaciones en Puntos Seguros ubicados en tiendas de conveniencia y farmacias. Estas activaciones han permitido la intervención oportuna de las Comisarías Municipales y la Fiscalía del Estado, además de activar rutas de seguimiento integral para las víctimas, tanto en el ámbito jurídico como emocional.

La titular de SISEMH, Fabiola Loya Hernández, subrayó que la sesión se centró en el análisis de datos y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, especialmente ante los eventos de gran relevancia que se aproximan en la entidad. Destacó que el trabajo conjunto entre dependencias es clave para garantizar una vida libre de violencia para niñas, adolescentes y mujeres en todo el estado.

En la sesión también participó Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad, junto con representantes de la Fiscalía Estatal, Escudo Jalisco C5, Secretaría de Seguridad y comisarías municipales.

Como parte de los acuerdos, se establecieron mecanismos de colaboración entre SISEMH, DIF Jalisco y la Procuraduría Social para crear una mesa especializada en la atención de adultas mayores, reforzando así la respuesta institucional ante sectores en situación de mayor vulnerabilidad.