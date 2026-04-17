Suma Gobierno de Jalisco más de mil 990 Puntos Seguros para la atención de riesgos prioritaria a mujeres, niñas, niños y adolescentes ante alguna situación de riesgo

Como parte de la política pública enfocada en prevenir y atender la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, el Gobierno de Jalisco, a través del C5 Escudo Jalisco, firmó un convenio de colaboración con OXXO Gas para integrar 47 estaciones de servicio a la estrategia Pulso de Vida. Estos nuevos Puntos Seguros están distribuidos en 18 municipios y buscan ofrecer espacios accesibles para la atención inmediata en situaciones de riesgo.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza firma de convenio con Oxxo Gas para implementar el programa “Punto Seguro” (ALICIA REYES )

Con esta alianza, la entidad alcanza más de mil 990 Puntos Seguros, resultado también de acuerdos con tiendas OXXO —que suman mil 570 establecimientos— y Farmacias Guadalajara, con 374 sucursales. La expansión de esta red permite una mayor cobertura territorial y acerca los mecanismos de protección a zonas con alto flujo de personas.

La secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya Hernández, destacó que estos espacios contribuyen a salvaguardar a las mujeres al ofrecer entornos visibles, concurridos y seguros. Subrayó que la estrategia refuerza el compromiso del gobierno estatal de priorizar la protección de la vida de las mujeres mediante acciones concretas y coordinadas.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza firma de convenio con Oxxo Gas para implementar el programa “Punto Seguro” (ALICIA REYES )

El acuerdo contempla la capacitación del personal de OXXO Gas en protocolos de actuación y atención a emergencias, en coordinación con el C5 y autoridades de seguridad pública. Esto permitirá activar alertas de manera oportuna y brindar una respuesta más articulada, humana y eficaz ante casos de violencia de género.

Por su parte, Rodrigo Bustos Aguirre, gerente regional de la empresa, señaló que esta colaboración refuerza la idea de que la seguridad es una responsabilidad compartida. Añadió que el convenio representa un paso clave para unir recursos y capacidades en beneficio de quienes requieren apoyo inmediato.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza firma de convenio con Oxxo Gas para implementar el programa “Punto Seguro” (ALICIA REYES )

El gobernador Pablo Lemus destacó que la incorporación de estas estaciones fortalece la proximidad de los puntos de auxilio en todo el estado, más allá de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Además, autoridades del C5 informaron que la estrategia ya ha permitido atender casos de emergencia mediante botones de auxilio y contribuir a la desarticulación de cinco bandas delictivas en lo que va del año, consolidando un modelo de seguridad basado en tecnología, coordinación institucional y participación social.