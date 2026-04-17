UdeG se deslinda de daños a humedal en CUTonalá; CONAGUA avala ubicación de obras

La Universidad de Guadalajara aseguró que las obras en el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) no invaden un humedal ni una zona protegida, en respuesta a los señalamientos del colectivo ambientalista Un Salto de Vida.

A través de un comunicado, la institución informó que los trabajos se realizan en un área contigua al edificio de Investigación y Posgrados, en un espacio previamente intervenido y fuera de cualquier delimitación federal.

Según la universidad, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) determinó que la superficie donde se proyecta la tercera etapa del Centro de Investigación y Posgrado se ubica fuera del vaso, la zona federal y el área de protección de las presas Las Rucias y El Cajón.

El resolutivo técnico de la dependencia federal, basado en planos topográficos y de delimitación oficial, concluye que el polígono analizado no presenta afectaciones a zonas restringidas vinculadas a dichos cuerpos de agua.

La UdeG también precisó que las obras son ejecutadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), instancia del Gobierno estatal encargada del proyecto.

En su posicionamiento, el Centro Universitario de Tonalá sostuvo que mantiene su compromiso con la protección del medio ambiente y que el desarrollo de infraestructura se realiza conforme a la normatividad vigente.

El pronunciamiento ocurre luego de que el colectivo Un Salto de Vida denunciara una presunta intervención en un humedal de la zona; no obstante, la universidad afirma que existe un dictamen federal que descarta la invasión de áreas protegidas.