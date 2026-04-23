Resultados, firmeza y agenda social: el sello legislativo de Yussara Canales

Yussara Canales

La diputada Yussara Canales, se ha consolidado como una de las voces más activas y consistentes del Congreso de Jalisco, con una agenda legislativa firme que se sostiene en causas sociales, trayendo consigo resultados concretos. Además destaca su capacidad de confrontar temas complejos, impulsar reformas de fondo y de igual manera mantener una línea clara en defensa de la ciudadanía.

Su perfil se caracteriza por la firmeza de sus posturas en las que le ha dado seguimiento a los temas que impulsa y por mantener una agenda que se enfoca en las causas que impactan en la vida de las personas.

Durante sus dos legislaturas, Yussara Canales ha presentado 205 iniciativas, de las cuales 117 han sido aprobadas, con una evolución en su efectividad legislativa del 62%. Con lo anterior se vuelve evidente su capacidad para incidir en la toma de decisiones públicas y en la construcción de acuerdos que permitan avanzar propuestas en un entorno político complejo.

Asimismo, ha definido su agenda con temas de alto impacto social en relación a materia de justicia. Por ello, impulsó la reforma que tiene el objetivo de que sea eliminada la prescripción en delitos sexuales contra menores de edad en el estado. De dicha maneras, ahora las victimas tienen la posibilidad de denunciar en cualquier momento, sin que importe el paso del tiempo cuando se trata de acceder a la justicia.

Al mismo tiempo, se ha mantenido firme en su postura frente al modelo de verificación vehicular en Jalisco; ha señalado que se trata de un esquema con fines recaudatorios que impacta de manera directa en la economía de las familias. Se ha convertido en una las primeras voces que exige cambios de fondo en el programa, al haber impulsado, durante la legislatura pasada, más de ocho iniciativas que tienen que ver con dicho tema.

Por otro lado, también ha logrado que, en los municipios que tienen menos de 100 mil habitantes, la vehicular dejara de ser obligatoria. Esto beneficia a comunidades como Tomatlán, Talpa de Allende, Mascota, Cabo Corrientes, San Sebastián del Oeste, Atenguillo, Mixtlán y Guachinango.

“En Vallarta decimos no al negocio disfrazado de política ambiental. Queremos justicia, no castigos al pueblo trabajador”, ha sostenido Canales.

En cuanto a la seguridad y la justicia, los logros de la diputada destacan con la Ley Clarisa, una iniciativa que fue presentada en el Congreso de Jalisco con el objetivo de que las sanciones contra los conductores en estado de ebriedad, se endurezcan, en especial en los casos en los que los accidentes lleguen a ocasionar lesiones o incluso la pérdida de vidas. Esta propuesta surge después de un caso en el que se evidenciaron vacíos legales y con el propósito de evitar la impunidad en este tipo de hechos.

En otro orden de cosas, lejos del trabajo en tribuna, canales ha llevado a cabo su labor legislativa con una gestión constante en territorio y ha impulsado proyectos que actualmente se han visto reflejados en beneficios directos para la población.

Por un lado, en Puerto Vallarta, metió presión desde el 2022 para que se terminara la remodelación del muelle de Boca de Tomatlán, una obra que la comunidad había estado solicitando por un largo tiempo y que es fundamental para la movilidad tanto de los trabajadores y como de los turistas que necesitan trasladarse a Cabo Corrientes u a otras zonas de la costa.

Por su parte, en materia de salud, ha impulsado la gestión para la construcción del nuevo Hospital Civil de Puerto Vallarta. Se trata de una demanda histórica de la región con la que se busca fortalecer la atención médica y que la capacidad de los servicios de salud en la zona se amplíen.

Por último, a todo esto, se suma el trabajo que ha realizado en otros municipios del distrito. Por ejemplo, en Talpa de Allende, gestionó, con una inversión de 7.27 millones de pesos, la intervención de las calles Libertad, Zaragoza y Doctores Valdés. Lo que ayudo a fortalecer la movilidad y la imagen urbana en uno de los destinos más importantes del turismo religioso.