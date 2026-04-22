Proponen crear concepto en la ley para proteger patrimonio medioambiental y biocultural

Acudieron defensores del territorio en la ciudad.

Para proteger los parques, las áreas verdes, los manantiales, los sitios con historia y valor comunitario, las diputadas Mariana Casillas y Candelaria Ochoa, presentaron una reforma que modifica 37 artículos de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, entre otras normas, para incluir en esa ley el concepto de “patrimonio medioambiental, biodiverso y biocultural”.

Se trata de que se elabore un catálogo de esos sitios, para luego declarar su protección, explicó Gabriela Cervantes, presidenta del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, promotora de la iniciativa, junto con otros activistas de Huentitán el Alto, Mexicaltzingo, El Retiro y Chapalita, entre otros.

Gabriela Cervantes, defensora del parque San Rafael, subrayó que la propuesta surge desde las colonias y los colectivos que defienden el territorio.

“Esta propuesta surge de la necesidad inminente de los colectivos y de las personas que durante años hemos luchado por conservar, proteger e incrementar los bienes y recursos naturales de nuestro estado. Lamentablemente, quienes juraron ante una Constitución proteger dicho bienes ambientales, han sido quienes lastimosamente han generado la pérdida de kilómetros y hectáreas de territorio ambiental, de ecosistemas endémicos y de la contaminación de recuros hídricos, como lo es el río Lerma-Santiago”, señaló Cervantes.

La diputada de Futuro, Mariana Casillas, señaló que la presión inmobiliaria ha impactado áreas de bosque, parques y sitios de interés de las colonias, lo cual debe frenarse.

“Con esta iniciativa ¿qué queremos proponer?, algo muy concreto, es que se incorpore en la ley el concepto de patrimonio medioambiental, biodiverso y biocultural y volverlo un eje principal en la política ambiental de nuestro estado. Esto no solo es una definición, obliga a que ese patrimonio sea identificado, que sea registrado y considerado en decisiones claves como son el ordenamiento territorial, el impacto ambiental, la planeación urbana y la gestión pública”, explicó.

La legisladora de Morena, Candelaria Ochoa, afirmó que “sí se trata de proteger árbolitos” y que en 180 días -una vez que se apruebe la iniciativa- se integre el registro de áreas a proteger en la capital jalisciense y también en poblaciones y ciudades de las diversas regiones de Jalisco.

Acompañaron la propuesta defensores del jardín de Mexicaltzingo, parque San Rafael, Chapalita y Huentitán el Alto.