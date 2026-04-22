Detenido por masacre con 11 muertos recibe 122 años de cárcel; además debe pagar 6.5 mdp

Condena de 122 años al ser encontrado culpable de participar en multihomicidio

La Fiscalía de Jalisco anunció que obtuvo una condena de 122 años y diez días de prisión para un hombre detenido por el multihomicidio registrado la tarde del sábado 27 de febrero en la Colonia La Jauja, municipio de Tonalá, en donde fueron acribillados a balazos 11 trabajadores de la construcción, además de que resultaron heridos un menor de edad y una mujer, víctimas colaterales del atentado.

El sentenciado es J. Jesús “N”, alias “El Marino”, al que un juez encontró responsable en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, en su modalidad de ventaja y alevosía.

Además de la pena privativa de la libertad, el criminal fue condenado a pagar seis millones 453 mil 18 pesos por concepto de ”reparación del daño", según informó la Fiscalía.

El día de los hechos, alrededor de las 18:00 horas, en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Rusias Negras, de la Colonia La Jauja, un grupo de hombres de diferentes edades, en su mayoría jóvenes, esperaban en dicho lugar, que les pagaran su sueldo semanal por participar en una obra de construcción.

Los ahí presentes departían al parecer sin ningún tipo de preocupación en espera de quien les llevaría su sueldo, cuando arribó una camioneta con un comando armado a bordo, entre quienes iba un individuo identificado con el mote de “El Marino”.

Los sujetos que llegaron en el vehículo, incluido el señalado, portaban fusiles AK-47 o “cuerno de chivo” y pistolas calibre .45., con las que de inmediato abrieron fuego y acribillaron a los albañiles.

La agresión alcanzó a una mujer y un adolescente de 14 años de edad, quienes se encontraban cerca del punto del ataque.

Colonia La Jauja. Un cenotafio o capilla, con fotos de los fallecidos, fue erigida en un lugar cercano a la masacre del 2021

Poco después del suceso, fue capturado un sospechoso de nombre Rosendo “N.“, y en abril del 2022 se detuvo al señalado como J. Jesús “N.” alias “El Marino”.

La Fiscalía no precisó que fue lo que ocurrió con el primero de los detenidos ni tampoco hizo referencia de una orden de aprehensión que obtuvo y se encuentra pendiente en contra de por lo menos otros dos presuntos participantes en la masacre.

En cuanto al móvil del asesinato múltiple, se sabe de manera extraoficial que todo pudo haberse debido a la pugna entre grupos criminales, uno de los cuales cometió el acribillamiento para “calentar” la zona y atentó contra personas ajenas a las actividades criminales.