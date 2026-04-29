Aumento de huachicol cementero pone en riesgo la integridad de las construcciones

Huachicol de cemento

El aumento del comercio ilegal de cemento adulterado o “huachicol de cemento” ha generado un conflicto en la industria de la construcción, consiste en la alteración y comercialización del producto mezclado con materiales de baja calidad que pone en riesgo la integridad de las obras y la seguridad de los usuarios.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem), José María Barroso Ramírez advirtió que este producto alterado ha aumentado significativamente en el mercado nacional.

Este material es rebajado con materiales como caliza y se distribuye en diversas partes del país, aprovechando puntos de venta informales.

Riesgos estructurales y competencia desleal

El uso de este cemento “huachicoleado” pone en riesgo la estabilidad de las estructuras, lo que puede ocasionar grietas, fallos de carga o daños irreparables en materia de infraestructura.

También ocasiona afectaciones a la economía formal, por ejemplo:

Engaño al consumidor: El producto se comercializa bajo sellos similares al de marcas reconocidas, confundiendo a los compradores.

Evasión de normas: Los distribuidores operan fuera del marco legal, evadiendo revisiones de calidad y fiscalización.

Falta de garantías: A diferencia del material certificado, el cemento adulterado no ofrece respaldo alguno ante vicios ocultos en la construcción.

La industria cementera y las autoridades competentes buscan reforzar las estrategias de vigilancia para detectar puntos de venta ilegales y garantizar que solo se comercialice producto de calidad.