Presentan iniciativa legal para proteger a niñas, niños y adolescentes en plataformas de hospedaje

Las diputadas Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas presentaron una iniciativa para proteger a niñas, niños y adolescentes mediante la adición y modificación a disposiciones de la Ley de Turismo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, con la creación de un capítulo nuevo:“De los servicios de hospedaje a través de plataformas digitales”.

Gabriela Cárdenas y Mónica Magaña

La propuesta se respalda con las recomendaciones de UNICEF, y el objetivo de proteger a la niñez frente a riesgos de violencia, explotación y delitos, especialmente ante eventos masivos como el Mundial de Futbol.

Incorporar a la ley la protección de la niñez en plataformas digitales

Con la mirada puesta en garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes, las legisladoras presentaron una propuesta que incorpora un nuevo capítulo a la Ley de Turismo de Jalisco para regular los servicios de hospedaje ofrecidos a través de plataformas digitales, un sector que ha crecido de forma acelerada sin mecanismos suficientes de supervisión.

La diputada Gabriela Cárdenas subrayó que el propósito central es cerrar vacíos legales que hoy pueden facilitar riesgos para menores de edad.

“La informalidad no puede ser una excusa ni un escudo para que se cometa algún tipo de violencia o delito”.

Cárdenas enfatizó que esta regulación no busca frenar la actividad económica, sino establecer controles mínimos de protección.

“Cuando un niño o una niña entra a un departamento sin que nadie sepa quién va o por qué, vale mucho más cuidar a nuestras infancias que una comodidad administrativa”.

Por su parte, Mónica Magaña destacó que esta iniciativa coloca la seguridad de las infancias como prioridad en la política pública estatal.

“La regulación de las plataformas de hospedaje debe iniciar por algo esencial, que es cuidar y blindar, reconocer y registrar quiénes y cómo entran a las plataformas”.

Ambas diputadas coincidieron en que proteger a niñas, niños y adolescentes requiere reglas claras, certeza jurídica y una responsabilidad compartida entre autoridades, plataformas y sociedad.

Mónica Magaña

UNICEF y la urgencia de proteger a la infancia ante eventos masivos

La propuesta fue construida durante más de un año de trabajo con recomendaciones de UNICEF, organismo internacional que ha impulsado estándares de prevención frente a riesgos como trata, explotación o violencia infantil en contextos turísticos.

La importancia de esta reforma cobra especial fuerza rumbo al Mundial de Futbol 2026, cuando Jalisco espera recibir alrededor de tres millones de visitantes y una ocupación hotelera al máximo, mientras que plataformas digitales representan ya más de un tercio de la oferta de hospedaje en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Magaña advirtió que frente a este escenario global, el estado debe anticiparse.

“Vamos a invitar a todas las fuerzas políticas a que cerremos filas… generar reglas claras permitirá dar certeza jurídica, garantizar seguridad y poner al centro de todas las decisiones a las niñas, niños y adolescentes”.

La iniciativa busca así prevenir que el aumento en la movilidad turística pueda convertirse en una ventana de vulnerabilidad para menores, siguiendo ejemplos de otras sedes mundialistas como Ciudad de México y Nuevo León.

Gabriela Cárdenas

Las seis medidas clave para blindar espacios de hospedaje

La propuesta establece acciones concretas para fortalecer la protección infantil:

Regular el acceso de niñas, niños y adolescentes en hoteles y plataformas digitales. Crear un registro obligatorio de viviendas de hospedaje, con reportes semestrales. Instalar cámaras de vigilancia en accesos, con grabaciones disponibles durante un año para autoridades. Hacer obligatoria la identificación de menores de edad al momento del ingreso. Exigir documentación de patria potestad o parentesco para validar acompañamiento. Implementar protocolos coordinados entre la Secretaría de Turismo y SIPINNA para supervisión y actuación.

Estas disposiciones buscan homologar estándares de protección ya adoptados por el sector hotelero formal, ampliándolos a plataformas digitales para asegurar que todos los espacios de alojamiento operen bajo principios de prevención y cuidado.

La propuesta representa un paso estratégico para consolidar un entorno seguro para la niñez en Jalisco, con visión de largo plazo y más allá de eventos internacionales. Al sumar a plataformas digitales a protocolos ya respaldados por hoteleros, el estado apuesta por una protección integral donde el bienestar de niñas, niños y adolescentes esté por encima de cualquier vacío regulatorio.