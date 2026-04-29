Vinculan a proceso a sospechosa de prenderle fuego a su concubino en la Colonia Hermosa Provincia

Vinculada a proceso por el parricidio de su concubino

El deceso de un hombre en la Colonia Hermosa Provincia, al oriente de Guadalajara, fue aclarado por la Fiscalía de Jalisco con la detención de la principal sospechosa de ese crimen.

Se trata de Roxana “N”, quien vivía con el ahora occiso y quedó vinculada a proceso por presuntamente causar su fallecimiento al prenderle fuego a la casa en donde vivían, tras una discusión.

El cadáver fue descubierto el sábado 11 de abril, por familiares de la víctima, quienes al no tener noticias sobre él, acudieron a su domicilio situado en la Calle Jordán Norte, cerca del cruce con la Avenida Pablo Valdez, en la Colonia Hermosa Provincia, a una cuadra de distancia del templo sede de la Iglesia de La Luz del Mundo.

El fallecido presentaba quemaduras en la mayor parte de su cuerpo y con la autopsia se estableció que la causa de muerte fue asfixia por inhalación de monóxido de carbono.

Al inició de las indagatorias se especulaba que como se trataba de un adicto a los solventes, su deceso podría haberse tratado de un hecho accidental.

Sin embargo, al ahondar en las indagatorias del caso, la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales de la Fiscalía, estableció que Roxana “N” y su concubino discutieron a la medianoche del pasado jueves 9 de abril afuera de la casa en donde radicaban.

“Durante la discusión, se presume que la mujer golpeó al masculino víctima y lo amenazó con quemarlo vivo, para después ingresar al domicilio”, señaló la Fiscalía del Estado.

Después de que el cuerpo sin vida del masculino fue localizado dos días después, el Ministerio Público logró identificar a Roxana como la presunta causante, y solicitó una orden de aprehensión para detenerla.

Una vez detenida y trasladada al Reclusorio Femenil, un juez de control valoró los datos de prueba obtenidos por la unidad de investigación y dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de parricidio.

Como medida cautelar, la señalada permanecerá en prisión preventiva oficiosa por seis meses, mientras que para el cierre de las investigaciones complementarias se fijaron tres meses.