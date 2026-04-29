La voz de Juan Rulfo resonó en Jalisco durante el Maratón de Lectura

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Con la participación de 50 mil 425 lectores en todo el estado, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) celebró el Día Mundial del Libro el pasado 23 de abril con la lectura pública de Pedro Páramo, obra emblemática de Juan Rulfo. El maratón se realizó en la Explanada de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y en 176 planteles del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), además de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” (BPEJ).

En la sede principal, 476 personas participaron en la lectura en voz alta, mientras visitantes y transeúntes acudieron a la exhibición y venta de libros, y disfrutaron de actividades como “Las facetas de Rulfo: imagen, voz y territorio”, organizada por FIL Niños. También se llevó a cabo una charla sobre la figura del escritor jalisciense con la presencia de Pablo y Juan Carlos Rulfo, acompañados de la directora de la FIL, Marisol Schulz Manaut.

La lectura espejo se replicó en preparatorias, bibliotecas universitarias y nueve ayuntamientos del estado, convocando a estudiantes, maestros, personal administrativo y público general. Con ello, se rindió homenaje al autor de El llano en llamas, cuya obra instauró el realismo mágico e influyó en el boom latinoamericano.

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La zona de exhibición contó con editoriales y librerías como Fondo de Cultura Económica, Grupo Planeta, Penguin Random House, Librerías Gandhi y Gonvill, además del Festival Rulfiano de las Artes. El evento fue posible gracias a la colaboración de medios de comunicación, instituciones educativas y empresas que se sumaron a la celebración.

El Día Mundial del Libro, instaurado por la Unesco en 1995, es celebrado por la FIL Guadalajara desde 2002 con lecturas públicas en voz alta, que han rendido homenaje a autores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Elena Garro y Rosario Castellanos. En esta edición, la voz de Rulfo volvió a unir a miles de lectores en torno a la literatura. (Con información de la UdeG)