Catean financiera automotriz fraudulenta y capturan a 6; un detenido está involucrado en 31 carpetas de investigación

Cateo a financiera que presuntamente cometía fraudes con créditos automotrices

En un cateo a las instalaciones de la financiera automotriz Finvia, la Fiscalía del Estado capturó a seis hombres sospechosos de cometer fraudes con créditos para la adquisición de vehículos, por los que recibían engaches de 30 mil pesos pero las unidades no eran entregadas

La diligencia fue realizada por agentes de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, quienes allanaron las oficinas de la financiera presuntamente fraudulenta, situada en una plaza comercial que está en el cruce de Ramón López Velarde y Avenida Río Nilo, de la Colonia La Paz, en los límites de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque.

Al momento del desahogo de la orden de cateo, en el lugar se encontraba una víctima a quien se le había prometido la entrega de una camioneta Tacoma modelo 2016, después de haber dado un enganche de 30 mil pesos en efectivo, pero el vehículo no se encontraba en el lugar.

Cateo a financiera que presuntamente cometía fraudes con créditos automotrices

“En la operación estratégica fueron detenidos en flagrancia José Alfredo “N”, José de Jesús “N”, Luis Alberto “N”, Ismael “N” y Aldo “N” por el delito de fraude, mientras que un hombre identificado como Kevin Arturo “N” fue detenido por el delito de cohecho luego que presuntamente ofreció dinero a las y los agentes para no ser investigado", señaló la Fiscalía.

La dependencia agregó que fueron asegurados equipos de computo, diversos documentos y menaje de oficina, así como un vehículo de la marca MG color negro y un vehículo marca Nissan color plata, sin placas.

Precisó que la empresa realmente se denomina Creypass, pero su nombre comercial es Finvia, la cual suma 11 carpetas de investigación en su contra por hechos similares.

Cateo a financiera que presuntamente cometía fraudes con créditos automotrices

Además, la Fiscalía puso en claro que el detenido Aldo “N” estaría vinculado con denuncias interpuestas en otras 31 carpetas de investigación por un fraude de 808 mil 177 pesos, de otra presunta financiera automotriz llamada ATM Motors Auto Financiamiento, empresa que al igual que Finvia, fue constituida en el Estado de Querétaro.

“La Fiscalía del Estado hace un llamado a otras posibles víctimas de delitos similares para que presenten sus denuncias ante el Ministerio Público, en las instalaciones de esta institución, en Calle 14colonia Zona Industrial, en el municipio de Guadalajara”.