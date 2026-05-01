La OFJ cierra gira por municipios con más de 2 mil 500 asistentes y reafirma su apuesta por la descentralización cultural

Con una asistencia superior a 2 mil 500 personas en cuatro conciertos gratuitos, la Orquesta Filarmónica de Jalisco concluyó con éxito la gira “La OFJ cerca de ti”, una iniciativa que durante abril recorrió Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Ocotlán, acercando la música sinfónica a plazas, parroquias y centros comunitarios fuera de los recintos tradicionales.

Orquesta Filarmónica de Jalisco (Israel Soria)

El cierre tuvo lugar en la Parroquia Prodigioso Señor de la Misericordia, en Ocotlán, bajo la dirección artística de José Luis Castillo, con un repertorio que abarcó obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Igor Stravinsky y un homenaje al compositor jalisciense Manuel Enríquez.

Gerardo Ascencio Rubio, secretario de Cultura de Jalisco, destacó que esta colaboración entre la dependencia estatal, la OFJ y los ayuntamientos fortalece el acceso cultural en todo el estado. “Esto le da sentido al trabajo que se realiza desde la Secretaría de Cultura”, afirmó.

Orquesta Filarmónica de Jalisco (EDGAR QUINTANA)

La gira comenzó el 16 de abril en Tlajomulco de Zúñiga con dirección de Rodrigo Sierra Moncayo, y continuó en Tonalá y Zapopan, donde la respuesta del público confirmó el interés por la música de concierto en espacios abiertos. En cada sede, familias, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores participaron en una experiencia artística colectiva que transformó espacios públicos en escenarios culturales.

El programa principal incluyó piezas como “Petite suite” de Claude Debussy, el “Concierto para dos cornos” de Joseph Haydn, interpretado por Alfredo Sánchez y Carlos Martínez, así como la “Sinfonía Italiana” de Felix Mendelssohn, consolidando una oferta musical diversa y accesible para públicos amplios.

Orquesta Filarmónica de Jalisco (Israel Soria)

Desde su creación en 2022, “La OFJ cerca de ti” ha visitado 30 municipios en 31 sedes, priorizando comunidades con menor acceso a la oferta cultural.

Para la administración estatal, este proyecto representa una estrategia clave para descentralizar la cultura y garantizar el acceso gratuito a la música como un derecho, fortaleciendo además el vínculo entre la Orquesta Filarmónica de Jalisco y nuevas generaciones de espectadores.