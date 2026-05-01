Maestros del SNTE exigen salario profesional y reforma a la Ley del ISSSTE

Entre los grupos de profesores, resaltaron los docentes wixaritari que también piden abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

Ante el alza del salario mínimo en el país, los ingresos de los docentes de educación básica se van rezagando. Por ello, en la marcha de las secciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) una demanda central fue que los profesores tengan un salario profesional.

En promedio, un docente de primaria o secundaria percibe un ingreso mensual de 17 mil pesos. La petición es que ese sueldo se incremente a 28 mil pesos, en el mediano plazo, explicó el secretario general de la sección 47 del SNTE, Ilich González Contreras.

“Según el promedio que tenemos registrado ante el IMSS, los maestros ganan por lo menos 17 mil 800 pesos. Sin embargo, nosotros creemos que como ha venido incrementando el salario mínimo, tenemos que empujar que todos tengan tres salarios mínimos. Analizándolo, junto con Leonel Mayorga y yo, empujamos que cada maestro por jornada, debería ganar por lo menos 28 mil pesos. Ese sería el reto al que estamos empujando hacia esta ruta de incrementos salariales”, expresó.

Esa petición se plasmó en varias de las mantas y carteles que portaban maestras y profesores, muchos provenientes de municipios como San Juan de los Lagos, Atotonilco, Mezquitic y Bolaños (profesores de la etnia wixaritari).

La marcha del 1 de Mayo del Día Internacional del Trabajo reunió a más de 34 mil maestros y personal de apoyo de las dos secciones gremiales, provenientes de las 12 regiones de Jalisco, según datos de Protección Civil.

Con camisetas blancas y paraguas para protegerse del sol, los docentes salieron de la glorieta de La Normal a las 8.30 de la mañana y llegaron a la explanada del Santuario, 45 minutos después.

El líder de la sección 16 del SNTE, Leonel Mayorga Anaya, señaló que otra petición central es que se reforme la Ley del ISSSTE para dejar atrás el sistema de cuentas de retiro individuales aprobado en 2007 y regresar al sistema solidario anterior.

La exigencia es a escala nacional para reformar la Ley del ISSSTE, dijo el dirigente de la sección 16. Leonel Mayorga.

“Los más afectados son los que están en cuentas individuales. Nosotros no estamos de acuerdo con la cuenta individual, porque es una cuenta de ahorro y si el día de mañana tenemos algún sistema que nos colapse la economía en este país, que sí ha pasado, entonces, nuestros compañeros quedarían aun más indefensos. ¿Que queremos? que nuestros compañeros mas jóvenes, las últimas 17 generaciones, se les garantice una pensión y una jubilación digna”, precisó Mayorga.

La maestra de secundaria, Sandra Ramírez, quien da clases de matemáticas en dos planteles de Tonalá, dijo que los profesores deben tener mejores ingresos económicos.

“Siento que es un trabajo que a lo mejor sí merecería mas, porque no nada mas es el tiempo que uno está en la escuela. Uno dedica mucho tiempo fuera de la escuela planeando. Muchas de las veces poniendo de nuestros recursos para comprar algún material y realizar alguna dinámica y a veces se complica. Yo tengo ocho grupos, entonces, para sacar una copia para un ejercicio que hago con los ocho grupos, sí mi implica un gasto y a veces sí lo tenemos que hacer”, dijo la maestra.

El SNTE en Jalisco y a nivel nacional pide un incremento salarial superior a 10% para este año.

¡Fuera el USSICAM!

Y la consigna que más se escuchó entre los profesores fue “Fuera el Usicamm”, que es la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Ussicam) que dificulta los ascensos laborales de los docentes.

Leonel Mayorga señaló que el Ussicam es un mecanismo burocrático lento que afecta la reposición de maestros que se jubilan y las escuelas tardan semanas o meses en recibir un nuevo mentor. “Hoy venimos a esta plaza a decirles que tenemos memoria, que venimos a luchar. Vamos a defender los derechos que nos quitaron. Fuera la Ussicam, queremos que se abrogue esa ley y que venga un nuevo sistema que respete a las niñas y a los niños y que respete los derechos de los trabajadores”, expuso Mayorga Anaya.

Durante su discurso, el líder de la sección 47 del SNTE, Ilich González, hizo una petición para que, en un plazo de 90 días, el Ipejal cuente con un abasto de 95% en sus unidades médicas para la atención de los maestros jubilados.