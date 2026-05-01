Container Door Art Festival 2026 abrirá espacios urbanos al arte contemporáneo en Guadalajara y Tlaquepaque

Una puerta de metal deviene en expresión artística.

Con este sentimiento en mente y corazón, el arquitecto Taufic Gashaan creó el Container Door Art Festival (DAF) que, a pesar de tropiezos y tiempos difíciles, ha crecido de forma exponencial y llega a su cuarta edición con un crisol de talleres, conferencias y diversos artistas plásticos nacionales e internacionales que mostrarán sus puertas intervenidas en espacios públicos como el Andador Independencia y Casa Colibrí, en Tlaquepaque; La Novena y Bravante (complejo comercial, habitacional y de oficinas en la colonia Monraz), así como diversos espacios públicos en Guadalajara.

Container Door Art Festival 2026

Esta edición presentará 40 puertas intervenidas por artistas: 25 obras serán exhibidas en Guadalajara y 15 en San Pedro Tlaquepaque.

El festival también impulsa un modelo innovador de economía creativa al facilitar la venta directa entre artistas y coleccionistas, eliminando intermediarios y fortaleciendo el ecosistema cultural local. Además, llevará a cabo dos expoventas de obra artística de todos los artistas plásticos que han colaborado en ediciones anteriores, quienes en conjunto exhibirán más de 300 obras de arte, consolidando al festival como una plataforma de conexión entre talento creativo y nuevas audiencias.

Para Taufic Gashaan, fundador del proyecto, el concepto de la puerta representa mucho más que un objeto urbano:

“Una puerta simboliza abrir una nueva dimensión, reconstruirse y comenzar de nuevo”, asegura.

Lo curioso del asunto es que este festín de arte nace de “quitarle” las puertas a un contenedor de metal, y Gashaan se las brinda a los artistas para intervenirlas. Así, en las pasadas ediciones del CDAF han participado nombres como Osvaldo González, Walter Puppo, Camilla Catambrone, Eter Huerta, Luis Macías, Rodo Padilla, Felipe 7, Paula Toledo, Vico Valle, Balo Pulido y Brandon Guerrero, entre otros.

En esta edición 2026 se tiene la firme convicción de que la asistencia crecerá debido a que Guadalajara será sede de la Copa Mundial de Futbol 2026. Habrá que destacar la serie de talleres gratuitos, con cupo limitado a 25 personas, que se impartirán y que el año pasado fueron todo un éxito, con nombres como Hugo Gutiérrez (grabado), Guillermo Carrillo (cerámica), Juan Salomón (arte urbano) y Araceli Santana (pintura), además de conferencias magistrales donde destaca la participación de Sergio Garval, quien hablará sobre la mudanza de su escultura monumental “Las Tres Gracias” a Plaza de la República.

Container Door Art Festival 2026

Para dar todos los detalles del CDAF estuvieron presentes Andrés Álvarez Maxemin (empresario de Tlaquepaque), Meme Navdú (director cultural del CDAF), Francisco Guerra Baruqui (de KIVA Inversión Inmobiliaria Integral y uno de los patrocinadores y socios para que el CDAF sea posible), Taufic Gashaan (fundador del CDAF), Mario Limón Carranza (jefe de la Unidad de Creatividad y Talento Cultural en la Dirección de Cultura de Guadalajara) y Roberto Torres Navarro (director del Centro Histórico de Tlaquepaque).

Agenda general:

Fechas:14 de mayo al 14 de junio de 2026

40 puertas artísticas en exposición en ambos municipios

2 galerías de expoventa colectiva (una en cada municipio)

14 Talleres gratuitos para público general (12 GDL y 2 TLAQ)

10 Conferencias y charlas creativas (8 GDL y 2 TLAQ)

*Todas las actividades son familiares.

Para inscribirse en los talleres y conferencias hacerlo por medio de la pagina web: www.cdaf.mx

Las sedes:

Guadalajara será en La Novena y Bravante, edificios de KIVA (Av. México #3040 y #3016 44680 Guadalajara)

San Pedro Tlaquepaque en Casa Colibrí (C. Morelos 256, Centro de San Pedro Tlaquepaque)