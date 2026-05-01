Sustentable o sostenible, una diferencia que sí importa

En el lenguaje cotidiano, pocas palabras han sido tan utilizadas y al mismo tiempo tan confundidas como “sustentable” y “sostenible”. En discursos políticos, campañas publicitarias y programas educativos, ambos términos aparecen casi como sinónimos, intercambiables sin la mayor consecuencia. Sin embargo, detrás de esta aparente equivalencia se esconde una diferencia conceptual que no solo es relevante desde el punto de vista académico, sino también crucial para entender cómo pensamos el desarrollo, el medio ambiente y nuestro futuro.

A primera vista, la distinción parece innecesaria, después de todo, ambos términos derivan de ideas similares, la capacidad de mantenerse en el tiempo sin agotar los recursos que lo hacen posible. No obstante, su origen lingüístico y su evolución en distintos contextos revelan matices importantes que vale la pena rescatar.

Sustentable o sostenible

El término “sostenible” proviene del latín sustinere, que significa “mantener” o “sostener”. En su uso contemporáneo, particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, se consolidó en el ámbito internacional gracias al concepto de “desarrollo sostenible”, popularizado por el Informe Brundtland en 1987. Este enfoque plantea que el desarrollo debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. En este sentido, lo sostenible implica un equilibrio dinámico entre tres dimensiones fundamentales, la económica, la social y la ambiental.

Por otro lado, “sustentable” tiene una raíz más vinculada al verbo “sustentar”, que implica sostener algo con argumentos, fundamentos o recursos. En muchos contextos de habla hispana, especialmente en América Latina, el término se adoptó como traducción directa del inglés sustainable. Sin embargo, su uso ha tendido a enfatizar la idea de autosuficiencia, un sistema sustentable sería aquel capaz de sostenerse por sí mismo, sin depender excesivamente de factores externos.

Esta diferencia, aunque sutil, no es trivial. Mientras que lo sostenible pone el acento en el equilibrio y la permanencia dentro de un sistema más amplio, lo sustentable puede interpretarse como una cualidad interna de autosuficiencia. Dicho de otra manera, lo sostenible se preocupa por la relación entre sistemas, por ejemplo, entre la economía y el medio ambiente, mientras que lo sustentable se centra en la capacidad de un sistema específico para mantenerse en funcionamiento.

En otros contextos se utiliza el término sustentable para referirse a las acciones que tienen que ver exclusivamente con el cuidado del medio ambiente, dejando de lado las dimensiones económica y social que junto con el medio ambiente son los pilares fundamentales del desarrollo sostenible.

El problema surge cuando estos términos se utilizan sin reflexión, como simples etiquetas que otorgan legitimidad a cualquier producto, política o iniciativa. Hoy en día, es común encontrar desde “productos sustentables” hasta “ciudades sostenibles”, sin que exista una explicación clara de lo que realmente implica cada concepto. Esta ambigüedad no es inocente, en muchos casos, forma parte de estrategias de mercadotecnia que buscan capitalizar la creciente preocupación ambiental sin asumir compromisos reales.

En México, por ejemplo, la palabra “sustentable” ha ganado terreno en el discurso oficial y académico, mientras que “sostenible” se mantiene más alineado con estándares internacionales. Esta coexistencia genera una falta de uniformidad que puede dificultar la formulación de políticas públicas coherentes.

Más allá de la discusión terminológica, lo verdaderamente importante es reconocer que ambos conceptos apuntan hacia una misma urgencia, la necesidad de replantear nuestro modelo de desarrollo. Vivimos en un contexto marcado por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de recursos naturales. En este escenario, discutir si algo es sustentable o sostenible no debería ser un ejercicio meramente semántico, sino una oportunidad para profundizar en el tipo de soluciones que estamos promoviendo.

Por ejemplo, una empresa puede considerarse “sustentable” si logra operar con recursos propios y reducir sus costos energéticos mediante tecnologías eficientes. Sin embargo, si su actividad genera impactos negativos en las comunidades o en los ecosistemas circundantes, difícilmente podría calificarse como “sostenible”. De manera similar, una política pública puede ser “sostenible” en términos de equilibrio social y ambiental, pero no necesariamente “sustentable” si depende de financiamiento externo que no está garantizado a largo plazo.

En este sentido, la distinción entre ambos términos puede ser útil para enriquecer el análisis y evitar simplificaciones. No se trata de elegir uno sobre otro, sino de comprender que cada uno resalta aspectos diferentes de un mismo problema. Integrar ambas perspectivas podría llevarnos a propuestas más completas, que consideren tanto la viabilidad interna como el impacto externo de nuestras acciones.

El reto, entonces, no es solo lingüístico, sino cultural. Implica desarrollar una mayor conciencia crítica frente a los discursos que consumimos y reproducimos. Implica también exigir mayor claridad y rigor a quienes utilizan estos términos en el ámbito público y privado. No basta con declarar que algo es sustentable o sostenible; es necesario demostrarlo con evidencia, indicadores y resultados concretos.

En última instancia, la diferencia entre sustentable y sostenible nos invita a reflexionar sobre algo más profundo, nuestra relación con el entorno y con las generaciones futuras. ¿Queremos sistemas que simplemente se mantengan funcionando, o aspiramos a construir un equilibrio que garantice bienestar a largo plazo? La respuesta a esta pregunta definirá no solo el uso de una palabra, sino el rumbo de nuestras decisiones colectivas.

Porque, al final, más allá de cómo lo nombremos, el verdadero desafío sigue siendo el mismo, aprender a vivir dentro de los límites del planeta sin renunciar a la dignidad humana y a un sano crecimiento económico.

*Dra. Sandra Pascoe Ortiz / Profesora Investigadora / Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara (UNIVA)