Igualdad Animal revela que caballos dopados fueron destinados al consumo humano en Italia

Igualdad Animal

La organización internacional Igualdad Animal reveló, tras un análisis de información pública, que la industria de la carne de caballo en Italia ha destinado animales dopados —incluso con sustancias prohibidas como la cocaína— al consumo humano, evidenciando graves fallas en los sistemas de control y riesgos para la salud pública.

El análisis cruzado de bases de datos del Ministerio de Agricultura italiano y del Servicio Veterinario y de Bienestar Animal demuestra que, entre 2022 y 2025, al menos 180 caballos dieron positivo a sustancias dopantes, incluyendo antiinflamatorios potentes como la fenilbutazona y la flunixina, estimulantes como la cafeína, y sustancias prohibidas como la cocaína y la dermorfina.

A pesar de ello, al inicio de 2026, alrededor del 10 % de estos caballos seguía registrado como destinado a la producción alimentaria (DPA), lo que representa una grave irregularidad en la trazabilidad alimentaria.

“Estos hallazgos evidencian fallas estructurales en la cadena de producción de carne de caballo. No solo se trata de un problema de bienestar animal, sino también de seguridad alimentaria”, señaló Igualdad Animal.

Un sistema de control insuficiente

La investigación revela que los controles antidopaje se realizan por muestreo y se concentran casi exclusivamente en caballos que destacan en competiciones hípicas, dejando fuera a una gran parte de los animales.

Esto sugiere que las cifras detectadas podrían ser sólo una fracción del problema real.

Además, Igualdad Animal documentó casos particularmente preocupantes:

Caballos positivos a dermorfina (opioide potente) y metabolitos de cocaína que deberían haber sido excluidos permanentemente de la cadena alimentaria.

Animales que, pese a resultados positivos desde 2022 y 2023, seguían registrados como aptos para consumo en 2026.

Un caballo positivo a fenilbutazona en noviembre de 2025 que solo fue retirado del circuito alimentario hasta marzo de 2026.

El caso llega al Parlamento italiano

Los hallazgos han sido llevados al Parlamento de Italia, donde se presentó una interpelación dirigida al Ministerio de Salud para exigir explicaciones.

La legisladora Carmen Di Lauro (M5S) reiteró la urgencia de discutir iniciativas para prohibir la matanza de caballos en el país: “Los controles actuales no garantizan una supervisión eficaz ni generalizada”, advirtió durante su intervención.

Más de 250 mil personas han firmado una petición respaldada por Igualdad Animal para prohibir la matanza de caballos en Italia.

México: una problemática que también preocupa

Esta investigación cobra especial relevancia para México, donde Igualdad Animal también ha documentado la matanza de caballos para vender su carne de manera irregular. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se matan alrededor de 579 mil caballos en el país, sin contar aquellos matados en rastros clandestinos.

Además:

Se estima que 20 mil caballos son enviados anualmente desde Estados Unidos a México y Canadá para su explotación por carne.

Muchos provienen de industrias como carreras o espectáculos, donde han sido expuestos a sustancias no aptas para consumo humano.

Investigaciones de Igualdad Animal han documentado el cruel proceso de transporte y matanza al que son sometidos estos animales.

Igualdad Animal trabaja en una campaña internacional, que incluye cambios legislativos, para poner fin a la matanza de caballos por su carne. En México, más de 143 mil personas se han sumado a esta exigencia.