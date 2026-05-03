Inaugura murales de identidad comunitaria en La Manzanilla de la Paz

La Secretaría de Cultura de Jalisco, en coordinación con el Ayuntamiento de La Manzanilla de la Paz, inauguró una serie de murales como parte del programa Raíz Urbana, iniciativa enfocada en fortalecer la identidad cultural y mejorar el entorno urbano mediante el arte público. El acto fue encabezado por Gerardo Ascencio Rubio, titular de Cultura en Jalisco, y el alcalde Héctor Gonzalo Díaz Díaz.

Murales en La Manzanilla de la Paz

El proyecto contempló tres murales en los arcos principales de acceso al municipio y una obra adicional en la barda del lienzo charro, realizados por el artista urbano Jazor en colaboración con jóvenes de la localidad.

A través de talleres previos, las y los participantes aportaron elementos representativos de su comunidad, integrando en las obras referencias como la presa del Chiflón, el Arcángel San Miguel, el cerro Pelón y relatos tradicionales de la región.

Murales en La Manzanilla de la Paz

Con una inversión conjunta de 60 mil pesos, bajo esquema de coinversión entre el Gobierno estatal y municipal, esta intervención busca no solo embellecer espacios públicos, sino también reforzar el sentido de pertenencia y preservar la memoria cultural de La Manzanilla de la Paz, consolidando al arte urbano como herramienta de transformación social.