Reabre MUNAT para rescatar la historia viva del tequila en Jalisco

El Museo Nacional del Tequila (MUNAT), ubicado en Tequila, uno de los destinos turísticos más importantes de Jalisco y símbolo internacional de México, se encamina a una nueva etapa con su próxima reapertura, luego de años marcados por afectaciones legales y modificaciones ajenas a su vocación cultural.
La recuperación del recinto representa mucho más que la rehabilitación de un inmueble: significa rescatar un espacio dedicado a preservar la historia, tradición y relevancia del tequila como producto emblemático de Jalisco, cuya herencia forma parte esencial del orgullo estatal y nacional.
Avances jurídicos permiten recuperar el inmueble
Uno de los hechos más relevantes en este proceso ocurrió el pasado 28 de abril, cuando la Fiscalía General de la República retiró los sellos de aseguramiento en cinco de las nueve áreas del museo, permitiendo avanzar en la recuperación física del espacio.
Este paso, realizado con acompañamiento de autoridades estatales y personal del OPD Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), abre la puerta para acelerar trabajos de restauración, operación y rediseño del recinto, que desde marzo quedó formalmente bajo control de la Secretaría de Cultura de Jalisco.
Renovación para convertirlo en referente cultural y turístico
Con una inversión cercana a los 15 millones de pesos, el Gobierno de Jalisco proyecta una rehabilitación integral del museo que incluye mejoras en infraestructura, servicios, actualización museográfica y un relanzamiento que lo consolide como punto estratégico para visitantes nacionales e internacionales.
Las primeras inspecciones revelaron alteraciones no museísticas, como oficinas improvisadas y divisiones que distorsionaban el propósito original del espacio, por lo que la intervención busca devolverle su carácter cultural y educativo.
Lo que visitantes podrán conocer y apreciar
El renovado MUNAT permitirá a sus visitantes sumergirse en la historia del tequila desde sus raíces ancestrales hasta su posicionamiento global, ofreciendo contenidos sobre:
Historia del tequila
- Origen del agave y sus procesos tradicionales
- Evolución de la bebida como símbolo mexicano
- Denominación de origen y expansión internacional
Cultura agavera
- Importancia económica y social para Jalisco
- Tradiciones vinculadas a la producción tequilera
- Paisaje agavero como patrimonio cultural
Experiencia turística y sensorial
- Exposiciones renovadas
- Espacios museográficos interactivos
- Servicios mejorados para turistas
Un nuevo impulso para Tequila
La reapertura del museo llega en un momento estratégico para Tequila, justo antes de una temporada de alta afluencia turística, fortaleciendo la oferta cultural del municipio y reafirmando su posición como epicentro del legado tequilero.
Con esta renovación, el MUNAT no solo recupera su función como museo, sino que vuelve a consolidarse como una ventana para conocer, valorar y celebrar una de las expresiones más representativas de la identidad jalisciense.
PARA SABER
El OPD Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco cuenta con 15 espacios museísticos en el estado y opera con un presupuesto en 2026 de poco más de 140 millones de pesos.
Cuenta con los siguientes museos:
- Ex Convento del Carmen (Guadalajara).
- Galería Juan Soriano (Guadalajara).
- Museo de las Artes Populares de Jalisco (Guadalajara).
- Museo de Palacio de Gobierno (Guadalajara).
- Galería Arroniz (Guadalajara).
- Jalisco Paseo Interactivo JAPI (Zapopan).
- Tequila Lab (Zapopan).
- Museo Regional de la Cerámica (Tlaquepaque).
- Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán (Autlán de Navarro).
- Centro Cultural J.J. González Gallo (Chapala).
- Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand” (Teuchitlán).
- Centro Cultural Regional “La Moreña” (La Barca).
- Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería (Magdalena).
- Casa Taller Literario Juan José Arreola (Zapotlán el Grande).
- Museo Nacional del Tequila (Tequila).