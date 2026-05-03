Culturas Vivas de la Ribera inicia en Chapala con desfile, música y participación comunitaria

Con un desfile de mojigangas, música y actividades enfocadas en la niñez, arrancó en Chapala la segunda edición del Festival Culturas Vivas de la Ribera, una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Jalisco que busca fortalecer la formación artística comunitaria y promover el uso del espacio público como punto de encuentro cultural.

Festival Culturas Vivas de la Ribera en Chapala

Desde la tarde del pasado 30 de abril, el malecón chapalense se transformó en un corredor festivo donde familias enteras acompañaron el recorrido inaugural rumbo al Parque de la Cristianía.

El desfile estuvo integrado por figuras monumentales, batucadas y niñas y niños participantes de talleres impartidos por la compañía La Coperacha, quienes portaron máscaras elaboradas por ellos mismos. Entre música, baile y aplausos, el contingente avanzó por el malecón en un ambiente de celebración colectiva que marcó el tono de una jornada centrada en la convivencia comunitaria y la participación infantil.

Festival Culturas Vivas de la Ribera en Chapala

En el escenario principal, 113 niñas, niños y adolescentes de núcleos ECOS, Música para la Paz, provenientes de Chapala, Poncitlán, Atotonilco el Alto, Jamay y comunidades cercanas, ofrecieron presentaciones corales y musicales que evidenciaron sus procesos formativos.

Los coros de Atotonilquillo, San Nicolás de Ibarra y Atotonilco, así como la Banda Sinfónica del Núcleo ECOS Patria de Poncitlán, cautivaron al público con repertorios que recibieron constantes muestras de apoyo por parte de familiares y asistentes.

Festival Culturas Vivas de la Ribera en Chapala

Durante la inauguración, Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura de Jalisco, subrayó el impacto social del programa al señalar que “a través de la cultura estamos ofreciendo espacios seguros para el desarrollo, herramientas que servirán toda la vida y momentos inolvidables para las familias enteras”.

El festival se desarrollará del 30 de abril al 6 de mayo en Chapala, Ajijic, Poncitlán, Jamay e Isla de Mezcala, con una programación diversa que incluye teatro, danza, música y acciones comunitarias con participación local, nacional e internacional.

El programa completo:

https://sc.jalisco.gob.mx/agenda/carteleras/ii-festival-de-culturas-vivas-de-la-ribera