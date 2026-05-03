Brújula Pública: La soberanía y la política

Rodolfo Aceves Jiménez

La reciente solicitud de extradición presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, y otros servidores y exservidores públicos ha colocado al Estado mexicano en una de las posiciones más comprometidas de su historia diplomática contemporánea. La acusación, fundamentada en presuntos vínculos operativos con facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente con “Los Chapitos”, no representa únicamente un proceso penal individual, sino que se ha transformado en un examen de integridad institucional para el gobierno de México. Al negarse a proceder con la detención y entrega del mandatario estatal, bajo el argumento de una supuesta falta de pruebas suficientes o de un trasfondo político, México no solo desafía la jurisprudencia internacional de cooperación, sino que se asoma a un precipicio de consecuencias sistémicas que podrían redefinir la arquitectura de su seguridad y economía por décadas.

La negativa oficial a extraditar a los presuntos acusados desencadena, en primera instancia, una erosión sin precedentes en la confianza mutua que sostiene el Tratado de Extradición de 1978. Históricamente, este mecanismo ha sido la piedra angular de la lucha binacional contra el crimen organizado transnacional.

Cuando un gobierno decide proteger a un alto funcionario electo frente a cargos de narcotráfico, terrorismo y conspiración para importar fentanilo, el mensaje enviado a Washington es de ruptura absoluta. La consecuencia inmediata es la reactivación de una política exterior estadounidense agresiva, donde la cooperación institucional cede el paso a la acción unilateral. Esto se traduce en un incremento de las operaciones de inteligencia en suelo mexicano sin previo aviso, la reactivación de las recompensas multimillonarias y, potencialmente, la designación de México como un Estado que no coopera plenamente en la lucha contra el narcotráfico.

En el ámbito económico, las represalias para el gobierno de México son tangibles y devastadoras. La administración estadounidense posee herramientas de presión quetrascienden el ámbito judicial. La más preocupante es la vinculación del cumplimiento en seguridad con las revisiones periódicas del T-MEC. Si México es percibido como un santuario para figuras políticas ligadas al narcotráfico, los sectores más duros del Congreso en Washington encontrarán el pretexto ideal para imponer aranceles punitivos o endurecer las reglas de origen en industrias críticas como la automotriz y la agroindustrial.

La seguridad nacional de México también se verá comprometida por el aislamiento informativo. El intercambio de datos de inteligencia entre agencias como la DEA, el FBI y sus contrapartes mexicanas suele ser el primer canal que se cierra ante la sospecha de colusión gubernamental al más alto nivel. Al negarse a extraditar a Rocha, el gobierno federal mexicano se arriesga a quedar ciego frente a los movimientos de los cárteles que operan desde el extranjero. Sin el respaldo táctico y tecnológico de Estados Unidos, el ejército y la marina de México enfrentarán una desventaja operativa significativa, lo que podría derivar en un aumento de la violencia interna mientras los grupos criminales aprovechan el vacío de coordinación binacional para expandir su control territorial. A nivel político interno, la decisión de mantener a Rocha Moya en su cargo y bajo protección judicial debilita la legitimidad de las instituciones de procuración de justicia mexicanas. La Fiscalía General de la República queda expuesta como un apéndice de la voluntad ejecutiva, incapaz de procesar de manera autónoma las evidencias presentadas por socios internacionales. Esto genera una percepción de impunidad selectiva que desmoraliza a la ciudadanía y fractura la cohesión social. Las consecuencias para el gobierno actual incluyen una pérdida de capital político frente a una oposición que utilizará el caso como prueba irrefutable de un “narco-Estado” o de una administración que ha claudicado ante el poder de los sindicatos del crimen en Sinaloa.

Finalmente, no se puede ignorar el impacto en la movilidad y los derechos de los funcionarios mexicanos. La negativa a cooperar suele ser respondida con la revocación masiva de visas para la clase política vinculada al grupo en el poder y la aplicación de la Ley Magnitsky, que permite el congelamiento de activos y bienes en el extranjero. El gobierno de México se encamina hacia un escenario donde sus representantes podrían verse impedidos de transitar por el sistema financiero internacional, aislando financieramente a la élite política involucrada. La decisión de no extraditar a Rubén Rocha Moya no es un triunfo de la autonomía nacional, sino una apuesta de altísimo riesgo que compromete el futuro económico, la seguridad pública y el reconocimiento internacional de México como un socio confiable en el concierto de las naciones modernas. La administración mexicana Ojalá comprenda que en geopolítica, la protección de uno o varios individuos rara vez justifica el sacrificio de la estabilidad de una nación entera.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

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