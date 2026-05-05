Sipinna Jalisco escucha a niñas y niños: consultas marcan ruta para nueva política de protección

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco (Sipinna) Los resultados servirán para construir el plan estatal que guiará las acciones hasta 2030.

El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco (Sipinna) dio a conocer los resultados de dos procesos de consulta que servirán como base para diseñar el Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA) 2025–2030, con el objetivo de reforzar la atención a este sector.

Uno de los ejercicios, llamado “Jalisco por la Niñez”, reunió a más de 747 participantes entre autoridades, organizaciones civiles, académicos y especialistas. Durante varias semanas, del 15 de febrero al 31 de marzo, se organizaron mesas de trabajo en distintas regiones del estado para revisar la situación actual de niñas, niños y adolescentes.

De esas mesas salieron varios focos rojos: desigualdad en acceso a derechos como educación y salud, además de problemas como violencia, pobreza y exclusión. También se señaló la necesidad de que las instituciones trabajen más coordinadas para atender estos temas.

A la par, se realizó otra consulta bajo el nombre “Todos los días son de la niñez y adolescencia”, donde participaron más de mil niñas, niños y adolescentes de 60 municipios entre el 17 de marzo y el 17 de abril. Aquí, las respuestas dejaron claro qué les preocupa directamente.

El 69.2 por ciento dijo que su prioridad es vivir sin violencia, colocándolo como el tema más urgente. Después aparecen el acceso a la salud (56 por ciento), la educación (55.5 por ciento), la igualdad y no discriminación (39.1 por ciento) y el derecho a vivir en familia (30 por ciento).

La titular de Sipinna Jalisco, Thais Loera Ochoa, destacó que incluir la voz de los menores en este tipo de decisiones es clave, ya que fortalece su participación y genera mayor confianza en su entorno.

Con toda esta información, el gobierno estatal integrará el PROESPINNA 2025–2030, que concentrará 82 acciones estratégicas enfocadas en la niñez y adolescencia, con participación de más de 60 dependencias.

Las líneas de acción contemplan prevención, restitución de derechos, formación comunitaria y coordinación entre municipios, con la idea de generar entornos más seguros y con mejores condiciones para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en Jalisco en los próximos años.