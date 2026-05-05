Lomelí afirma tener su expediente limpio y sin restricción de visa para ingresar a EEUU

El senador Carlos Lomelí dialoga con el ex alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe, en el Paraninfo de la UdeG.

Ante las acusaciones hechas por la justicia estadounidense en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el crimen organizado, el senador jalisciense de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, aseguró que él está limpio de señalamientos y que todo se aclaró y quedó en el pasado desde el año 2008.

Hace 18 años, Carlos Lomelí y su empresa de distribución de medicinas, Lomedic fueron señalados de haber recibido sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntamente proporcionar precursores químicos para producir metanfetaminas al crimen organizado. La acusación no tuvo sustento y el caso quedó cerrado, dijo en aquella ocasión Lomelí.

Entrevistado en el Primer Informe de la Rectora General de la UdeG, Karla Planter, Carlos Lomelí expresó lo siguiente:

“No. Esto quedó resuelto y no solamente no tengo problemas, allá (en Estados Unidos) pasamos tiempo y tenemos negocios. No he tenido ningún problema, absolutamente nada. Ni (amenaza de suspensión de visa), nada”, respondió, ante pregunta de los reporteros.

El senador aclaró que, sobre las acusaciones del gobernador con licencia de Sinaloa, él no lo defendió, sino que explicó que no hay una petición para que se le extraditara a Estados Unidos en forma urgente. Dijo que serán las instituciones de justicia en México las que aclaren si existe algún vínculo de Rocha Moya con criminales.

“Son las instituciones quienes deben de determinar si tiene o no responsabilidad. No soy quien debe de decir si es o no culpable y creo que un buen dato que ayer mencionamos es que él se retira precisamente de la gubernatura, para no entorpecer o soltar el fuero para que haya la tranquilidad de poder ser llamado por las instituciones sin ninguna restricción”, explicó el senador.

El lunes, en la rueda de prensa semanal, Carlos Lomelí, fue claro al señalar que quien busque ser candidato en Morena para 2027, debe tener un expediente limpio y no tener acusaciones por corrupción.