Hasta ahora no hay prohibición para pintar bardas de aspirantes en Morena

La diputada Itzul Barrera acudió al Primer Informe de la Rectora de la UdeG, Karla Planter.

No hay restricción para que los militantes de Morena que aspiran a algún cargo público en las votaciones de 2027, hagan pinta de bardas con el nombre de las personas que buscan ser abanderadas a algún puesto de elección, afirmó la diputada local, Itzul Barrera.

En las semanas recientes la legisladora Itzul Barrera, así como la diputada federal Mery Gómez Pozos y el regidor de Guadalajara, Chema Martínez, han hecho pintas de muros, con sus nombres.

Los mensajes no hablan de una aspiración clara, sin embargo, si mencionan la palabra Guadalajara, que es al municipio al que aspiran gobernar.

“Yo creo que todos quienes aspiran a algún cargo de representación en 2027 tienen derecho a organizarse, a hacer lo necesario para ganar la encuesta, que es el método de selección de candidaturas de nuestro partido-movimiento. En el 2025 hubo una sesión del Congreso Nacional de Morena, del que yo formo parte como consejera nacional y hubo algunas limitantes que se pusieron, uno de esas eran los espectaculares, el derroche de recursos, pero en el tema de las bardas no hay un impedimento según estos estatutos que confirmamos en el Congreso Nacional”, señaló.

Itzul Barrera está tranquila y afirma que no comete alguna irregularidad. Esto, pese a que la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez García, sí dijo el lunes pasado que no se pueden hacer pinta de muros.

“Entonces, mientras no haya un llamado de nuestra dirigencia nacional, todo mundo está en libertad de hacerla, además de que las campañas anticipadas tendrían que ser en proceso electoral, es decir, a partir del mes de octubre es cuando ya no se pueden hacer estos actos, a menos que ya seas el precandidato o precandidata de tu partido, entonces, de aquí a que comience el proceso electoral, todos están en libertad de perseguir su aspiración, mientras no haya un derroche de recursos o un uso de recursos públicos”, manifestó.

Itzul Barrera, Mery Gómez Pozos y Chema Martínez son señalados como aspirantes a postularse a gobernar el municipio de Guadalajara.