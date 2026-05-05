Casi 1 de cada 10 hogares tiene un familiar desaparecido en AMG: Jalisco Cómo Vamos

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el 8.6 por ciento de los hogares reportó tener un familiar desaparecido en 2024, de acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana de Jalisco Cómo Vamos; es decir, casi 1 de cada 10 hogares, proporción ha ido en aumento entre 2016 y 2024.

En el estudio se detalla que, por municipio, Tlaquepaque registra el porcentaje más alto con 10 por ciento, le sigue Tonalá con 8.8 por ciento, Tlajomulco con 8.7 por ciento, Guadalajara con 8.5 por ciento, Zapopan con 8.1 por ciento y El Salto con 7.9 por ciento.

“En casi 1 de cada 10 hogares en el AMG se afirmó que tienen un familiar que se encuentra desaparecido”, señala el informe, que advierte sobre la magnitud del fenómeno en la metrópoli. El documento también indica que entre 2016 y 2024 la proporción de hogares que reportan esta situación ha mostrado incrementos.

En materia de acoso, el estudio documenta su presencia en distintos espacios. En el AMG, 10.7 por ciento de la población reportó haber sido víctima de acoso sexual en la calle en los últimos 12 meses. Por municipio, los porcentajes más altos en vía pública se registran en Guadalajara con 12.3 por ciento y Tonalá con 11.5 por ciento.

Por género, las mujeres reportan con mayor frecuencia haber sido víctimas de acoso sexual en la calle en comparación con los hombres. Esta diferencia se amplía en el entorno escolar y se mantiene también en el ámbito laboral, donde ellas registran niveles más altos.

En cuanto a agresiones, los datos muestran que la calle es el principal contexto: 21.8 por ciento de la población reportó haber sufrido alguna agresión física o verbal en los últimos doce meses. El informe precisa que otros entornos cotidianos como el trabajo, la escuela o el vecindario también registran agresiones, con diferencias por género y edad, especialmente en mujeres jóvenes.

Asimismo, señala que el acoso sexual es el componente más extendido de la violencia en espacios del AMG en 2024, con 10.7 por ciento en la calle, 2.9 por ciento en el trabajo y 1.8 por ciento en la escuela.

Finalmente, establece que la calle es el principal contexto de agresión, con 21.8 por ciento de personas que reportaron haber sido víctimas en el último año, seguido de otros ámbitos como la pareja, vecinos y trabajo o escuela.