Impulsarán desde el Congreso un sistema de transporte universitario para alumnos de la UdeG

Alondra Fausto fue entrevistada a su llegada al Paraninfo Enrique Díaz de León.

Al asistir al Primer Informe de Actividades de la rectora general Karla Planter, la diputada del PRI, Alondra Fausto de León, presidenta del Congreso, afirmó que desde la Legislatura impulsará para que se concrete un servicio de transporte universitario y atender así las peticiones del alumnado.

En agosto de 2025, la legisladora presentó un exhorto para que la Secretaría de Transporte y la UdeG diseñen un servicio de transporte gratuito y seguro en la casa de estudios.

Alondra Fausto señaló que para ello es necesaria la voluntad del gobierno de Jalisco para que asigne recursos a esta iniciativa.

“Aprovechando el espacio habrá que ver una reunión, o solicitaré una reunión con nuestra rectora, para ver que seguimiento le podemos dar. (No se ha concretado el proyecto) posiblemente puede ser el tema del recurso, una coordinación Gobierno-Universidad y sacar adelante este tema tan urgente que requieren nuestros estudiantes y yo como estudiante fui una de las personas que requería este tipo de transporte”, expresó.

La legisladora de Morena, Itzul Barrera, respaldó la iniciativa de que la UdeG cuente en un futuro con un sistema de transporte universitario.

“Claro que sí. Imagínate que tuviera transporte propio la UdeG para que los estudiantes no tuvieran que andar en transporte público, que, además, con las altas y bajas de las tarifas, con el mal servicio, que no pasan las unidades, creo que sería extraordinario que el Estado pudiera brindar los recursos para que los universitarios tuvieran un transporte público digno y propio para que pudieran llegar a sus clases”, señaló.

La diputada Alondra Fausto señaló que los centros universitarios que padecen mayores problemas para trasladarse son el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), así como los centros universitarios de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

Añadió que la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) cuentan con transporte universitario propio.