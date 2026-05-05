Inicia pago de pensiones y programas Bienestar en Jalisco

La delegada de Programas para el Bienestar del Gobierno de México en Jalisco, Katia Meave Ferniza, informó que del 4 al 27 de mayo se realiza la dispersión de pagos correspondientes al bimestre mayo-junio para personas derechohabientes y beneficiarias.

De acuerdo con la funcionaria, en el estado hay más de 1 millón 190 mil personas que reciben algún apoyo, entre ellos pensiones para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, así como programas dirigidos a madres trabajadoras y productores del campo.

Meave Ferniza explicó que los depósitos se realizan de manera directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta Bienestar. Añadió que la inversión social destinada a estos programas supera los 6 mil 591 millones de pesos bimestrales en Jalisco.

El calendario de pagos se organiza con base en la letra inicial del primer apellido de las y los beneficiarios, con el fin de agilizar la dispersión de recursos y la atención en sucursales.

La delegada indicó que las fechas específicas pueden consultarse en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar, mientras que la ubicación de las sucursales del Banco del Bienestar está disponible en su plataforma digital.

Asimismo, precisó que el jueves 7 de mayo se realizará el pago del jornal correspondiente a las y los beneficiarios del programa Sembrando Vida.