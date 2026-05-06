La presidencia del Poder Judicial debe alternarse entre mujeres y hombres, aprueban diputados

Tonatiuh Bravo dialoga con la diputada Alondra Fausto. Atrás aparece la legisladora Itzul Barrera.

En forma unánime, siete diputados de la Comisión de Estudios Legislativos del Congreso, aprobaron reformas para incluir el principio de paridad de género en nombramientos dentro del Poder Judicial, así como en el Poder Ejecutivo y en los ayuntamientos.

En el caso del Poder Judicial, se determinó que la designación de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) deberá garantizar paridad y alternancia de género, además de que este cargo será ocupado por una magistratura propietaria sin integrar sala. Se estableció que las comisiones internas del Tribunal y la designación de secretarías auxiliares y relatorías deberán observar este principio.

Hasta ahora, ninguna mujer ha presidido el Poder Judicial en Jalisco.

El diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, avaló las reformas. Sin embargo, sí advirtió que el tema puede modificarse cuando se apruebe la Reforma al Poder Judicial. Por ello, anticipó que hará observaciones cuando el dictamen se vote en la sesión del pleno.

“Aquí por ejemplo, se menciona que los cargos serán alternados hombre-mujer, esto, hay que tomar en cuenta que la Constitución de la República, en este momento, su redacción dice que el cargo de presidenta de la Suprema Corte de Justicia es por quien obtenga el mayor número de votos, pero no distingue que sea hombre o mujer ni tampoco establece esa alternancia”, aseveró Bravo Padilla.

Por su parte, el diputado del PAN, César Madrigal, aprobó las reformas y dijo que la paridad 50-50 en hombres y mujeres debe llegar a los altos cargos del Poder Judicial.

“Si es importante, dar este mensaje a la sociedad jalisciense de que en Jalisco sí estamos impulsando de manera decidida la paridad de género en este tipo de cargos y eso me parece muy importante y dos, el principio de la aternancia en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia”, expresó.

En el ámbito municipal, se aprobó que los ayuntamientos deberán garantizar la paridad de género en la designación de titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, la Hacienda Municipal y órganos de control interno, así como en la selección de jueces municipales, siempre que exista perfil profesional adecuado.

Respecto al Poder Ejecutivo, se determinó que en el nombramiento, remoción y sustitución de titulares de dependencias, organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal, se deberá cumplir con el principio de paridad de género, en la medida en que existan perfiles idóneos.