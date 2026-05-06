Jalisco afianza su liderazgo gastronómico rumbo a 2027

Jalisco dio un paso clave para consolidarse como uno de los grandes destinos culinarios de México al recibir la estafeta de la Guía México Gastronómico–Los 250 MX, evento que reunirá en Guadalajara a lo más destacado de la escena gastronómica nacional rumbo a 2027, declarado como el Año de la Gastronomía en el estado.

La plataforma, creada por Claudio Poblete y Culinaria Mexicana, reconoce anualmente a los 250 mejores restaurantes del país y se ha convertido en uno de los encuentros más influyentes de la industria.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, recibe estafeta oficial de la Guía México Gastronómico– Los 250 MX

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que este tipo de eventos permiten proyectar a nivel nacional e internacional la riqueza gastronómica del estado, en un momento en el que Jalisco también cobra relevancia por la presencia de restaurantes reconocidos por la Guía Michelin y por la creciente atención hacia la cocina mexicana contemporánea desarrollada en Guadalajara, Puerto Vallarta y otros destinos de la entidad.

Además del prestigio culinario, el evento tendrá un fuerte impacto económico y turístico. La Guía México Gastronómico genera una derrama superior a los 50 millones de pesos y más de 20 millones de impactos digitales, cifras que refuerzan la importancia del turismo gastronómico como motor de desarrollo.

En Jalisco, el turismo representa cerca del 10 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que la industria restaurantera impulsa empleo, inversión y cadenas productivas que van del campo a la hospitalidad.

La Secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch, subrayó que la cocina jalisciense es una de las más diversas y complejas del país, por lo que el objetivo es posicionarla con mayor fuerza a través de experiencias gastronómicas, festivales y eventos internacionales.

A ello se suma la infraestructura turística del estado, con más de 83 mil habitaciones hoteleras y más de 46 mil establecimientos de alimentos y bebidas, así como la llegada de eventos globales como el Mundial de Futbol 2026 e ITB Americas.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, recibe estafeta oficial de la Guía México Gastronómico– Los 250 MX

La realización del “Fin de Semana Gastronómico 2027” también fortalecerá el reconocimiento de productos emblemáticos como el tequila, la raicilla y el chile Yahualica, además de impulsar a restaurantes y cocineros que ya figuran entre los mejores del país, como Xokol y Bruna.

Con ello, Jalisco busca consolidarse no solo como la cuna de símbolos de la mexicanidad, sino también como uno de los destinos gastronómicos más relevantes de América Latina.